I nuovi sondaggi politici di Ipsos, pubblicati sul Corriere della Sera nel primo weekend di luglio, hanno in serbo grandi sorprese. La più eclatante è la crescita di oltre un punto percentuale di Italia Viva. Per il partito di Matteo Renzi significa superare quota 4 per cento, così come Azione di Carlo Calenda.

Insieme a IV, l’altra sorpresa di inizio luglio è il Movimento 5 Stelle. I grillini sono in aumento di 1,2 punti percentuali. Una crescita forte, decisa, che li riavvicina al Pd. Nell’ultima rilevazione, infatti, i pentastellati hanno ridotto il distacco di qualcosa come due punti percentuali.

Sondaggi politici: le intenzioni di voto degli italiani secondo Ipsos

Fratelli d’Italia: 29,4% (+0,2)

Partito democratico: 19,4% (-1,0)

Movimento 5 Stelle: 16,2% (+1,2)

Lega: 9,1% (+0,9)

Forza Italia: 7,3% (-0,3)

Italia Viva: 4,1% (+1,1)

Alleanza Verdi-Sinistra-Reti Civiche: 3,2%

Azione: 3,1% (-0,4)

Italexit Con Paragone: 2,0%

+Europa con Emma Bonino: 1,5%

Noi Moderati: 0,9%.

Il Centrodestra continua a macinare consensi

La coalizione del centrodestra sembra abbia inserito il pilota automatico.

In una settimana contraddistinta da pesanti tonfi e rialzi sorprendenti, i partiti che rappresentano la maggioranza di governo rimangono stabili in prima, quarta e quinta posizione.

Il partito migliore è la Lega di Matteo Salvini, che cresce di quasi un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. Sale anche Fratelli d’Italia, con una crescita pari allo 0,2%. Lieve flessione per Forza Italia, data in ribasso dello 0,3%, ma si tratta di un calo plausibile dopo la crescita ininterrotta delle precedenti settimane, sulla spinta del ricordo di Silvio Berlusconi.

Sondaggi politici al 3 luglio 2023: M5S e Italia Viva in grande spolvero

Chi non esce bene dal primo sondaggio del mese di luglio è il Partito democratico. Elly Schlein deve fare i conti con un ribasso netto, pari all’1 per cento.

Un calo che coincide con il recupero del Movimento 5 Stelle e la ripresa di Fratelli d’Italia. Ad approfittarne più di tutti è il Movimento 5 Stelle, guardacaso dato in crescita di un punto percentuale.

Un’altra forza politica che non sorride è Azione. Il partito di Carlo Calenda arretra di quasi mezzo punto percentuale, concedendo così il fianco al sorpasso di Italia Viva. Un cambiamento epocale, dato che prima di oggi mai Italia Viva era stata davanti ad Azione, almeno non da quando esiste il Terzo Polo. In sostanza, in questa prima settimana di luglio, i sondaggi premiamo il Movimento 5 Stelle, in crescita di oltre un punto percentuale, ma anche Italia Viva, in rialzo di un punto percentuale e con un leggero sorpasso su Azione. Fratelli d’Italia resta il primo partito mentre stacca di parecchi punti il Partito Democratico.

Riassumendo

– Ipsos ha reso noti i sondaggi politici di inizio luglio sul Corriere della Sera. Non mancano le sorprese.

– Ottimo rialzo per il Movimento 5 Stelle, in crescita di oltre un punto percentuale.

– Sorpresa Italia Viva, in rialzo di un punto percentuale con tanto di sorpasso su Azione.

– Non sorride il Partito democratico, che vede allontanarsi Fratelli d’Italia.

– Non ride nemmeno Calenda, costretto a subire il sorpasso da parte di Renzi