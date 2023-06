I nuovi sondaggi politici dell’istituto Noto portano in dote una notizia eclatante: Forza Italia è davanti alla Lega. A distanza di due settimane esatte dalla morte del leader azzurro Silvio Berlusconi, il partito liberale di Centrodestra continua a volare nei sondaggi. Le ultime intenzioni di voto spingono FI fino al 10%, superando di slancio la Lega ferma al 9,5%.

In discesa gli altri partiti, in primis Fratelli d’Italia e Partito democratico. Entrambi perdono mezzo punto percentuale, una flessione di cui si avvantaggia soltanto il Movimento 5 Stelle che guadagna invece 1 punto percentuale. Ora i pentastellati sono dati al 16%, contro il 20% del Pd e il 28% del partito della premier Giorgia Meloni.

Sondaggi politici Noto: le intenzioni di voto all’ultima settimana di giugno

Ecco le intenzioni di voto dell’istituto Noto sui sondaggi politici dell’ultima settimana di giugno:

Fratelli d’Italia: 28%

Partito democratico: 20%

Movimento 5 Stelle: 16%

Forza Italia: 10%

Lega: 9,5%

Azione-Italia Viva: 6%

Alleanza Verdi Sinistra 2,5%

+Europa: 2,5%

Noi Moderati: 2%.

La ripresa di Forza Italia nei sondaggi politici di questo mese di giugno è un fatto ormai sotto gli occhi di tutti. Era da un paio di anni almeno che il partito di Silvio Berlusconi non riusciva a stare davanti alla Lega. Un traguardo che ha raggiunto due settimane dopo la scomparsa del suo leader e del suo fondatore.

Sondaggi politici al 26 giugno: boom Forza Italia, la Lega di Salvini è dietro

Al momento è difficile ipotizzare quale possa essere il futuro di Forza Italia. L’unica cosa certa è che il nuovo congresso indetto per il prossimo anno vedrà l’elezione del nuovo capo politico di FI.

Gli indizi portano tutti ad Antonio Tajani, da tempo figura di primo piano di Forza Italia e legato da un’amicizia duratura e sincera all’ex Presidente del Consiglio che oggi non c’è più.

Non è però da escludere che ci possono essere sorprese nel corso dei prossimi mesi.

Più di qualcuno sogna di prendere il posto che fino a poche settimane fa era saldamente nelle mani di Berlusconi. Nel breve termine avremo le risposte alle nostre domande. Bisognerà infatti capire quale futuro è previsto per Fininvest, cassaforte delle tre grandi imprese di famiglia, e come saranno distribuite le ricchezze, in particolare il patrimonio immobiliare. Insomma, negli ultimi sondaggi della settimana e del mese di giugno di Noto, si nota un rinforzo di i Forza Italia che si aggrappa fino al 10% e riesce anche superare la Lega. Nonostante tutto, il futuro di Forza Italia non è ancora chiaro dopo la morte di Silvio Berlusconi. Di contro, Fratelli d’Italia, Partito democratico e Lega perdono un pò rispetto ai precedenti sondaggi mentre il Movimento 5 Stelle, è riuscito a guadagnare mezzo punto percentuale.

