Sondaggi politici al 19 giugno: Forza Italia super dopo la morte di Berlusconi

I nuovi sondaggi politici di Termometro Politico segnano un rialzo di mezzo punto percentuale per Forza Italia, dopo la morte del fondatore e leader Silvio Berlusconi. È il partito che più è cresciuto nell’ultima rilevazione aggiornata a oggi, lunedì 19 giugno. Restando all’interno del Centrodestra, Fratelli d’Italia fa registrare un piccolo calo, mentre la Lega è stabile poco sopra il 9%.

Tra le altre forze politiche, il Partito democratico recupera un paio di decimi percentuali su FdI di Giorgia Meloni. Positiva anche l’ultima settimana del Movimento 5 Stelle, sebbene non sia da escludere un possibile calo nei prossimi giorni dopo le forti dichiarazioni di Grillo. Nelle retrovie, intanto, Azione è sotto il 4%, con Italia Viva davanti per lo 0,1% su Italexit e +Europa.

Sondaggi politici giugno 2023 Termometro Politico: le intenzioni di voto degli italiani

Fratelli d’Italia: 29,3%

Partito democratico: 19,6%

Movimento 5 Stelle: 16,0%

Lega: 9,1%

Forza Italia: 8,3%

Azione: 3,7%

Sinistra/Verdi: 2,6%

Italia Viva: 2,4%

Italexit: 2,3%

+Europa: 2,3%

L’exploit di Forza Italia.

I risultati dei sondaggi politici confermano quanto previsto dagli analisti nei giorni scorsi, vale a dire il boom di Forza Italia. Rispetto alla precedente rilevazione, i forzisti crescono di mezzo punto percentuale. Questo consente a FI di avvicinare la Lega, ora distante meno di 1 punto percentuale.

La scomparsa di Silvio Berlusconi ha ricompattato il gruppo dirigente di Forza Italia, con Antonio Tajani – amico di lunga data di Berlusconi – che traghetterà il partito verso il congresso nazionale del prossimo anno. Sarà Tajani la prima scelta per sostituire il Cav oppure emergerà una nuova figura nei prossimi mesi?

Nell’attesa di scoprirlo, è verosimile che le percentuali di Forza Italia e Lega si avvicinino settimana dopo settimana. L’ipotesi più concreta rimane quantomeno una parità tra le due forze politiche, ma non è da escludere a priori la possibilità che FI super la Lega di Salvini.

Quali le conseguenze per il Movimento 5 Stelle?

Resta invece un punto interrogativo il futuro nel breve termine del Movimento 5 Stelle. Gli ultimi sondaggi di Termometro Politico vedono i pentastellati crescere dello 0,1%, ma questa rilevazione non tiene conto della polemica scaturita nel weekend dall’uscita di Beppe Grillo sulle brigate di cittadinanza e passamontagna.

Rimane poi da valutare anche la reazione dell’elettorato pentastellato in merito a un eventuale accordo tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Dopotutto non è un mistero che la nuova segretaria dem voglia aprire ai 5 Stelle e ai riformisti per arginare lo strapotere del Centrodestra. Insomma, il futuro è tutto da vedere, ma i nuovi sondaggi sembrano già anticipare un futuro roseo per FI che ha ora un margine inferiore a un punto percentuale rispetto alla Lega.

Riassumendo

– Termometro Politico ha diffuso i nuovi sondaggi politici del mese di giugno.

– Sono i primi sondaggi dopo la morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia.

– Il miglior partito è proprio Forza Italia, che cresce di mezzo punto percentuale.

– FI ha ora un margine inferiore a un punto percentuale rispetto alla Lega.

– Fratelli d’Italia in calo, cresce il Partito democratico, in terreno positivo anche il M5S.