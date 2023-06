I nuovi sondaggi politici dell’istituto EMG sono aggiornati alla data odierna, lunedì 12 giugno. Fratelli d’Italia conserva un vantaggio di quasi 9 punti percentuali rispetto al Partito democratico, seconda forza politica italiana. Il Movimento 5 Stelle insegue al terzo posto attorno al 15%, mentre la Lega è in quarta posizione con una percentuale inferiore al 10%. Inferiore ai 2 punti percentuali la distanza tra Forza Italia e Azione – Calenda.

Sondaggi politici EMG: le intenzioni di voto degli italiani al 12 giugno

Fratelli d’Italia: 28,9%

Partito democratico: 20,1%

Movimento 5 Stelle: 15,4%

Lega: 9,5%

Forza Italia: 6,4%

Azione – Calenda: 4,5%

Alleanza Verdi e Sinistra: 3%

Italia Viva – Renzi: 2,6%

Più Europa: 2,6%

Per l’Italia con Paragone: 1,7%

Unione Popolare: 1,3%

Democrazia Sovrana e Popolare: 1%

Noi Moderati: 0,9%

Altri partiti: 2,1%.

La giornata odierna resterà nella storia della Repubblica italiana per la morte di Silvio Berlusconi. L’ex Presidente del Consiglio è deceduto alle 9:30 presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Tanti i messaggi di cordoglio bipartisan per il fondatore di Forza Italia ed ex premier italiano.

Berlusconi lascia Forza Italia al quinto posto dei sondaggi politici alle spalle di Fratelli d’Italia e Lega, con cui ha vinto le ultime elezioni politiche. Il successore dovrebbe essere Antonio Tajani, attuale vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri.

Prima della morte del Cavaliere, alcuni analisti avevano ipotizzato l’implosione di Forza Italia senza il suo carismatico leader. Altri avevano invece suggerito una possibile rivoluzione nei rapporti di forza del partito, senza escludere che il nuovo leader potesse arrivare da un altro partito. Al momento però è ancora presto per conoscere il futuro di Forza Italia, in ogni caso resta difficile credere alla fine del partito.

Sondaggi politici al 12 giugno: Fratelli d’Italia sotto il 29%, Pd sopra quota 20%

I prossimi sondaggi politici dell’istituto EMG non potranno non tenere conto di questo tema.

Inoltre, è probabile che le stime relative al Partito democratico vengano riviste al rialzo. Infatti, è notizia di questo fine settimana lo scioglimento di Articolo 1, il soggetto politico dell’ex ministro della Salute Speranza. L’ormai ex partito ritorna in seno al Partito democratico, che dunque dovrebbe guadagnare nel prossimo sondaggio circa l’1%.

Fratelli d’Italia resta il primo partito in Italia anche nel nuovo sondaggio politico dell’istituto EMG. La forza politica guidata dalla premier Giorgia Meloni conserva un vantaggio nell’ordine dei nove punti percentuali sul Partito democratico. Positiva, comunque, la percentuale del Pd, che si conferma sopra il 20%. Da sottolineare che il sondaggio non tiene ancora conto del ritorno di Articolo 1 all’interno dei dem, all’indomani del congresso indetto dall’ex ministro della Salute Speranza per sciogliere il partito.

Resta invece al terzo posto il Movimento 5 Stelle, intorno a quota 15%. Gli altri due partiti del Centrodestra – Lega e Forza Italia – sono rispettivamente al 9,5% e al 6,4%. Restando in casa Forza Italia, sarà importante vedere chi raccoglierà l’eredità di Silvio Berlusconi, venuto a mancare questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano. Il principale candidato per la sua successione rimane Antonio Tajani, attuale vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri.

