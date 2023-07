Ultimi sondaggi politici luglio 2023: emorragia di voti per Forza Italia, sorride la Lega

Come ogni settimana arriva la Supermedia Agi/You Trend dei sondaggi politici elettorali e il dato più evidente è che Forza Italia continua a perdere consensi. Sorride invece la Lega di Matteo Salvini che è l’unico partito della maggioranza di Governo che macina voti. Si tratta di un momento positivo per il Carroccio dovuto, forse, proprio dell’emorragia di voti del partito del Cavaliere. La crescita della Lega, comunque, potrebbe essere collegata anche al calo di Fratelli d’Italia che comunque resta il primo partito senza troppi scossoni.

C’è poi un altro sondaggio effettuato da Euromedia Reaserch dal quale si evincono non solo le intenzioni di voto degli italiani ma anche la loro posizione sui casi Santanché, Delmastro e La Russa.

Euromedia Reasearch

Dagli ultimi sondaggi politici di Euromedia Research emerge che se si votasse oggi, il 27,4% sceglierebbe Fratelli d’Italia mentre il 20,8% il Partito Democratico. Il 16,3% il Movimento Cinque Stelle, il 9,8% la Lega, il 7% Forza Italia e il 4,2% Azione. Infine, il 3,9% Italia Viva, il 2,5% Verdi e Sinistra, il 2% Italia con Paragone, il 2% +Europa e lo 0,5% Noi Moderati.

Alle persone intervistate è stato poi chiesto se considerano stabile e saldo il Governo targato Meloni. Ebbene, il 44,1% ha risposto di si mentre il 38,7% di no perché starebbe subendo le fibrillazioni dei vari partiti che compongono la maggioranza. Il 17,2% ha risposto di non sapere.

È stato chiesto agli elettori cosa ne pensano delle ultime notizie che hanno coinvolto personaggi del Governo come La Russa, Santanché e Delmastro. Il 26,2% del campione totale e il 10,6% degli elettori ha risposto che si tratta di fatti reali e concreti che pur puro caso sono avvenuti tutti assieme. Per il 24,5% del campione totale (16,1 elettori di centrodestra) è stato più facile che queste notizie siano emerse per le posizioni di tali persone nel Governo.

Il 21,8% del totale del campione intervistato e il 45,9% degli elettori di centrodestra ha poi risposto che si tratta del solito attacco da parte della magistratura.

Infine il 12% del campione totale e il 17,4% degli elettori dei centrodestra ha risposto che si tratta di un segnale della magistratura contro la riforma della giustizia voluta da questo Governo. Non sa o non ha risposto il 15,5% del campione totale e il 10% degli elettori di centrodestra.

Dopo aver analizzato i sondaggi politici di Euromedia Research, ecco i dati dell’ultima Supermedia. Fratelli d’Italia è stabile al comando con il 28,6% delle preferenze ma perde lo 0,3% mentre il Pd guadagna uno striminzito 0,1% e si porta al 20,3%.

Il Movimento Cinque Stelle, capitanato da Giuseppe Conte, guadagna lo 0,1% salendo al 15,9% mentre la Lega sale al 9,4% grazie allo 0,7% di voti in più. Se la Lega sale, Forza Italia scende proprio dello 0,7% portandosi al 7,5% seguito da Azione al 3,8% (+0,2%) e dal Verdi e Sinistra al 3,1% (+0,1%).

Infine Italia Viva è stabile al 3%, +Europa guadagna lo 0,1% portandosi al 2,24%, Italexit resta stabile all’1,9%, Unione Popolare guadagna lo 0,2% e si porta all’1,7% mentre Noi Moderati perde lo 0,2% e scende allo 0,8%.

