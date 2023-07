Sondaggi politici 12 luglio, il PD riduce le distanze sulla Meloni

Piccolo segnale di speranza per gli elettori del centrosinistra, i sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 12 luglio,, ci dicono che il PD accorcia leggermente le distanze e si avvicina (di poco) a Fratelli d’Italia. Intendiamoci, il gap rimane ancora enorme, parliamo ancora di circa 8 punti percentuali, ma quanto meno si registra un piccolo progresso per il Partito Democratico.

Le intenzioni di voto degli italiani

Naturalmente, come sempre ampio spazio anche ad altri sondaggi politici, come ad esempio il parere degli italiani sulla Lega, ma anche questioni di attualità come quella che sta interessando l’onorevole Santanchè. Ma procediamo per ordine e affidiamoci innanzitutto alle intenzioni di voto degli italiani secondo lo studio effettuato da SWG per conto di La7. Ecco chi voterebbero oggi i nostri connazionali se si andasse subito alle urne:

FRATELLI D’ITALIA 28,8

PARTITO DEMOCRATICO 20,4

MOVIMENTO 5 STELLE 15,9

LEGA 10,0

FORZA ITALIA 7,2

AZIONE 3,6

VERDI E SINISTRA 3,2

ITALIA VIVA 2,8

+EUROPA 2,4

PER L’ITALIA CON PARAGONE 2,1

UNIONE POPOLARE 1,8

ALTRE LISTE 1,8

NON SI ESPRIME 38%

Piccoli passi avanti anche per la Lega che sale al 10% secondo i sondaggi politici di SWG.

Lei personalmente preferisce il Salvini di adesso o quello di un paio di anni fa? Italia – elettori Lega

Meglio adesso 24 – 64

Non vedo cambiamenti 61 – 11

Meglio un paio di anni fa 15 – 25

Ed è proprio sulla Lega che i sondaggisti si concentrano per alcune delle prossime domande.

In buona sostanza l’elettorato generale non vede quindi cambiamenti rispetto al passato, mentre i nuovi elettori della Lega credono che sia meglio ora. Ma in cosa sarebbe effettivamente migliorata?

Secondo lei, in che cosa la Lega è migliorata?

Salvini ha un atteggiamento migliore 36

si occupa di più di cose concrete 33

è più moderata 26

riesce a realizzare il suo programma 20

è più vicina alle persone 20

Sondaggi politici, gli altri studi

Ecco invece le ultime domande che SWG ha riservato agli italiani in merito ad altre questioni politiche di attualità in questo momento.

Secondo lei il Ministro Daniela Santanchè…

dovrebbe dimettersi dalla carica di ministro 59%

dovrebbe mantenere il suo incarico di ministro 14%

non saprei 27%

Ad esempio, cosa ne pensano della Santanché?

Anche in questo caso il dato è abbastanza chiaro, gli italiani intervistati credono che il ministro debba dimettersi dalla sua carica. L’inchiesta di Report sta intanto continuando a scatenare polemiche sul ministro, mentre la sua versione non riesce a convincere più di tanto gli italiani. Infine, ultimo quesito relativo ancora alla Lega e al suo operato all’interno del nuovo Governo Meloni.

Da quando è nato il Governo Meloni, secondo lei la Lega è…

migliorata 18%

né migliorata né peggiorata 41%

peggiorata 29%

non saprei 12%

Questo in sintesi il quadro complessivo offerto dai nuovi sondaggi di SWG per conto di La7. Ancora una volta quindi gli italiani preferiscono Fratelli d’Italia, ma si intravede un piccolo progresso da parte del PD. Meglio anche la lega, che nell’ultimo anno ha invece vissuto momenti di grande difficoltà, con l’apice probabilmente toccato in occasione della morte di Berlusconi, cosa che aveva momentaneamente fatto precipitare il partito di Salvini al quinti posto, dietro Forza Italia.

