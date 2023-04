Sondaggi politici: sempre più giù i consensi per la Meloni, e Salvini può sorridere

Il centrodestra non è in crisi, ma i dati degli ultimissimi sondaggi politici, EuromediaResearch e Supermedia AGI/Youtrend, mostrano non solo la flessione di Fratelli d’Italia, oramai costante da qualche settimana, ma soprattutto il calo di consensi e di fiducia personale in Giorgia Meloni. Si tratta di un gioco di equilibri tutto interno alla destra: quanto perde FdI, tanto più o meno sta guadagnano la Lega. Che sia in atto un braccio di ferro, o forse un gioco delle parti, tra i due leader è oramai chiaro.

Quello che è altrettanto chiaro è che questi cambiamenti non spostano i consensi dalla maggioranza all’opposizione. Il Partito Democratico è di nuovo in leggero calo, segno che l’effetto Schlein è già finito. La leader dei dem sta pagando soprattutto il fuoco amico. Il Movimento 5 Stelle fa segnare invece una leggera crescita, ma resta sostanzialmente stabile, incapace di incidere e muovere in maniera massiccia i consensi.

Resta da valutare cosa succederà a seguito della crisi del Terzo Polo, dove il difficile matrimonio tra Calenda e Renzi sembra essere giunto alla fine.

I dati degli ultimissimi sondaggi politici elettorali

La crisi di Fratelli d’Italia è segnalata dalla Supermedia dei sondaggi politici AGI/Youtrend, dove il partito della Meloni perde un altro mezzo punto percentuale e scende al 28,6%. È ancora di gran lunga il primo partito, ma è chiaro che il trend non può essere considerato positivo. Il Partito Democratico subisce la prima battuta d’arresto da quanto Elly Schlein è il nuovo segretario: con un calo dello 0,3%, scende infatti al 19,7%, sotto la soglia psicologica del 20%. Il Movimento 5 Stelle guadagna più o meno quanto il PD perde, lo 0,2%, e sale al 15,8%. Stesso discorso per la Lega di Matteo Salvini che guadagna lo 0,4% e sale al 9,0% netto.

Sale invece Forza Italia, probabilmente a seguito del peggioramento delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: facendo segnare un +0,4%, sale al 7,3%. Stesso risultato complessivo per il Terzo Polo, che però perde un decimale, ma i dati sono perlopiù precedenti alla crisi interna che probabilmente sancirà la fine di questa alleanza. Verdi e Sinistra sono al 3,0% (-0,2%), +Europa stabile al 2,2%, Italexit al 2,1% e Unione Popolare all’1,6% (+0,1%). Infine, Noi Moderati è all’1,2%.

Cala il consenso personale per Giorgia Meloni

Per completare la nostra analisi sugli ultimissimi sondaggi politici, segnaliamo una rilevazione dell’istituto demografico EuromediaResearch. Si tratta della fiducia nei leader: Giorgia Meloni per la prima volta scende al di sotto della soglia psicologica del 40,0% e si ferma al 39,7%, confermando un trend in calo da alcune settimane.

I sondaggi di Alessandra Ghisleri parlano anche di un ulteriore aspetto, questa volta di politica estera. La maggioranza degli italiani concorda con le dichiarazioni di Emmanuel Macron, riguardo al fatto che l’Europa dovrebbe smettere di essere vassalla degli USA. Evidentemente, l’atlantismo esasperato della Meloni non paga nei consensi.

