L’istituto Demos&Pi ha effettuato i nuovi sondaggi politici di fine settembre. Calo drastico dei partiti della maggioranza, tutti col segno negativo. È ancora presto per dire che la luna di miele tra gli italiani e Fratelli d’Italia sia terminata, ma il calo di quasi mezzo punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione è un dato allarmante. A questo si unisce il crollo verticale di Forza Italia, che perde oltre l’1 per cento, tornando sotto quota 7%. Non un bel viatico per il partito liberale fondato da Silvio Berlusconi in vista del prossimo anno, quando si terrà il primo congresso senza il proprio carismatico leader. Intanto ne approfitta il Movimento 5 Stelle, che sale del 2% rispetto alla precedente rilevazione, portandosi a 3 punti percentuale dal Partito democratico.

Ultimi sondaggi politici Demos&Pi: intenzioni di voto degli italiani a fine settembre 2023

Fratelli d’Italia: 28,6% (-0,4)

Partito democratico: 20,4% (-0,2)

Movimento 5 Stelle: 17,2% (+2,0)

Lega: 7,8% (-0,2)

Forza Italia: 6,6% (-1,2)

Azione: 4,0% (+0,3)

Europa Verde-Sinistra Italiana: 3,6% (+0,3)

Italia Viva: 2,4%.

I segnali negativi per il centrodestra arrivano anche dal dato relativo al gradimento complessivo, sceso al 46%, inferiore anche alla percentuale di cui godeva il secondo governo Conte. Non solo però, perché secondo l’ultimo sondaggio dell’istituto Demos&Pi è in aumento anche la percentuale degli italiani convinti che la legislatura non durerà cinque anni.

Intanto nelle retrovie Azione torna a quota 4%, con un aumento dello 0,3% rispetto all’ultima rilevazione. Cresce anche l’alleanza Europa Verde-Sinistra Italiana, che arriva fino al 3,6%, allungando in questo modo sul partito di Matteo Renzi. Tra i Verdi e Sinistra Italiana e Italia Viva il distacco è ora superiore all’1%.

Sondaggi politici fine settembre 2023: male Fratelli d’Italia, M5S recupera 2 punti

Per quanto riguarda invece il gradimento dei leader di partito, Giorgia Meloni perde il 5%, passando dal 54% al 49%.

Riassumendo

Il secondo esponente politico con maggiore gradimento è Giuseppe Conte, stabile al 38%. Per il centrodestra il momento di difficoltà è esemplificato anche dal crollo di Matteo Salvini , passato dal 37% al 32%. Lieve flessione infine per Elly Schlein, con la numero uno del Partito democratico che si attesta al 30% perdendo l’1%. Da questi nuovi sondaggi, insomma, si nota che Forza Italia è il partito peggiore, che ha subito un crollo di oltre l’1%, ma non va meglio per Fratelli d’Italia in calo di quasi mezzo punto percentuale. Il il Movimento 5 Stelle fa invece segnare il miglior numero.

– I nuovi sondaggi politici dell’istituto Demos&Pi per Repubblica indicano un arretramento netto dei partiti del Centrodestra, che rispetto all’ultima rilevazione perdono quasi il 2%.

– Forza Italia è il partito peggiore con un crollo di oltre l’1%, male anche Fratelli d’Italia in calo di quasi mezzo punto percentuale.

– La forza politica che fa segnare il miglior risultato è il Movimento 5 Stelle con un aumento pari al 2 per cento rispetto alla precedente rilevazione dell’istituto.

– Nelle retrovie, l’unico partito col segno meno è Italia Viva di Matteo Renzi.

– Sia Azione che Europa Verde-Sinistra Italiana fanno registrare un incremento dello 0,3%.