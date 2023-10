Sondaggi politici fine ottobre: sprint Giorgia Meloni, giù M5S e Azione

La vicenda dei fuorionda che hanno coinvolto l’ex compagno Andrea Giambruno ha rafforzato l’immagine di Giorgia Meloni agli occhi degli italiani. È quanto emerge dai nuovi sondaggi politici Dire-Tecnè con le interviste effettuate tra il 19 e 20 ottobre, con Fratelli d’Italia che guadagna lo 0,1% attestandosi al 29,0%. La conferma arriva anche dalla sondaggista Alessandra Ghisleri, che in un’intervista rilasciata a Repubblica ha confermato come la premier sia uscita rafforzata dalla situazione sapendo tutelare la sua figura istituzionale in maniera risoluta.

Se la numero uno di Fratelli d’Italia può dunque sorridere, lo stesso non si può dire per il Movimento 5 Stelle e Azione: i pentastellati sono in calo dello 0,2% rispetto alla rilevazione della settimana scorsa; risultato negativo anche per Azione, all’indomani della separazione ufficiale con Italia Viva di Matteo Renzi.

Sondaggi politici Dire-Tecnè: le intenzioni di voto degli italiani ad oggi 23 ottobre 2023

Fratelli d’Italia: 29,0% (+0,1)

Partito democratico: 19,7% (+0,1)

Movimento 5 Stelle: 16,1% (-0,2)

Forza Italia: 10,0% (-0,1)

Lega: 9,3% (+0,1)

Azione: 3,5% (-0,1)

Verdi-Sinistra: 3,3% (+0,1)

Italia Viva: 2,4% (+0,1)

+Europa: 2,1% (-0,1).

Il Centrodestra chiude l’ultima settimana appena trascorsa con il segno +, grazie ai piccoli passi in avanti compiuti da Fratelli d’Italia e Forza Italia, rispettivamente al 29,0% e 10,0%. Negli ultimi sondaggi politici Dire-Tecnè, i liberali di Fi si confermano ancora davanti alla Lega, nonostante altri sondaggi indichino un sorpasso da parte della Lega avvenuto già più di un mese fa.

Si mantiene sotto i 10 punti di distanza dalla vetta invece il Partito democratico, indietro di 9,3 punti percentuali rispetto a Fratelli d’Italia. Per i dem un risultato non scontato, se si pensa al primo anno d’oro vissuto da FdI alla sua prima esperienza di governo da protagonista. I democratici guidati da Elly Schlein devono sperare in uno o più passi falsi dell’attuale maggioranza per poter avvicinarsi di nuovo a Fratelli d’Italia.

Sondaggi politici fine ottobre: sprint Giorgia Meloni, giù M5S e Azione

Il tempo c’è, anche se manca sempre meno all’appuntamento delle elezioni europee del prossimo anno.

Un’eventuale battuta d’arresto dei dem in quell’occasione segnerebbe probabilmente la parola fine dell’esperienza dell’ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.

Intanto, la premier è uscita rafforzata dopo il caso Meloni-Giambruno che sta occupando le prime pagine dalla scorsa settimana. Questo nonostante si pensi che il caso Giambruno non sia ancora finito e che nei prossimi giorni possa uscire altro materiale, forse ancora più importante.

Riassumendo

– L’agenzia Dire-Tecnè ha pubblicato i nuovi sondaggi politici della settimana.

– C’era grande attesa in merito ai possibili scossoni che la premier Giorgia Meloni e il suo partito avrebbero potuto ricevere dopo il caso Andrea Giambruno.

– I sondaggi hanno evidenziato come l’attuale premier sia uscita rafforzata dal caso della scorsa settimana.

– Fratelli d’Italia ha toccato quota 29,0%, mantenendo invariato il proprio vantaggio sul Partito democratico.

– Un passo indietro invece per il Movimento 5 Stelle (-0,2%) e Azione (-0,1), con il partito di Calenda rimasto orfano di Italia Viva dopo lo strappo di Matteo Renzi.