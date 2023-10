Ultim’ora nel vero e proprio senso della parola, visto che la notizia della Meloni che lascia il compagno, dopo una relazione durata ben 10 anni, è arrivata proprio pochi minuti fa. Con un post su Facebook, la nostra premier ha infatti comunicato la fine della relazione con Andrea Giambruno, il giornalista di Rete 4 in forza al programma Diario del Giorno. a quanto pare, galeotto fu un fuori onda immortalato da Striscia la Notizia che nella serata di ieri, 19 ottobre, ha mostrato agli italiani.

Una decisione di cuore, ma politica

Ora tutti si stanno chiedendo quale sia stato il motivo che ha spinto la nostra premier a chiudere con il suo storico compagno di vita. Il post della Giorgia Nazionale inizia così:

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

In questo incipit non si evince nessuna motivazione relativa a tale separazione (del resto, perché dare conto agli italiani delle sue ragioni sentimentali?). È subito evidente però il dato triste di tutta questa storia, ossia la presenza di una bambina che ora dovrà affrontare il grande trauma di avere due genitori separati. Nel prosieguo del posto, lanciato su Facebook questa mattina alle 8:22, la Meloni precisa che le loro strade si erano già divise da tempo, e che quindi era arrivato il momento di prenderne atto. Nessun riferimento dunque al servizio lanciato ieri sera da Striscia la Notizia, ma sappiamo benissimo che tale fuori onda ha avuto un ruolo decisivo nella sua scelta. Ma cosa è successo precisamente? A questo punto è naturale che gli italiani vogliano sapere di cosa si tratta. Ebbene, nei servizi mostrati dall’emittente Mediaset, il giornalista si sarebbe macchiato di battute sessiste durante la programmazione del già citato Diario di Giorno.

Meloni lascia il compagno, complotto di Mediaset?

Lo zampino degli eredi di Berlusconi sembra evidente a molti. Lo stesso post della Meloni che lascia il compagno è stato interpretato da molti come un avvertimento rivolto proprio a Mediaset e al possibile complotto che ha ordito contro la premier. Ecco cosa ha scritto a tal proposito Meloni nel post scriptum del suo post:

“Ps: tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Mentre il Governo è alle prese con le novità della nuova Manovra 2024, c’è anche un po’ di spazio per il gossip. Come dicevamo, secondo molti questa chiusura è una forte frecciata a Mediaset. Striscia la Notizia però dovrebbe essere un editoriale che agisce in autonomia, o quanto meno è ciò che ha sempre rivendicato Antonio Ricci, il sul creatore. A conti fatti, comunque, la premier potrebbe essersi riferita semplicemente alla sua opposizione politica, la quale senza dubbio cercherà di fare leva su tale evento per screditare le idee della Meloni, la quale si è sempre fatta grande portatrice di valori cristiani, come appunto la famiglia e l’importanza di un nucleo genitoriale solido e indivisibile per far crescere al meglio i nostri figli. Nei video mostrati da Striscia, però, le battute del suo compagno sono risultate davvero volgari e inappropriate, e probabilmente la scelta della premier non poteva che essere questa.

