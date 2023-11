Sondaggi politici: crolla di nuovo la Lega di Matteo Salvini dopo settimane di faticosa risalita

In democrazia, i sondaggi politici giocano un ruolo cruciale nel comprendere le dinamiche della società, orientare le decisioni politiche e misurare il consenso dei cittadini. Essi forniscono, infatti, una panoramica dettagliata del clima politico, offrendo a politici, media e cittadini la possibilità di valutare l’andamento delle opinioni pubbliche.

Intanto, come di consueto, è arrivata l’ultima Supermedia dei sondaggi politici delle due ultime settimane dalla quale emerge ancora una volta il dominio assoluto di Fratelli d’Italia. C’è poi un altro sondaggio dell’Istituto di ricerche Demopolis per la trasmissione Otto e mezzo di La 7 dal quale si evince cosa ne pensano gli italiani dei primi dodici mesi del Governo Meloni.

Cosa ne pensano gli italiani del primo anno del Governo Meloni?

I sondaggi politici, come tutti sapranno, rappresentano uno specchio della volontà popolare. Forniscono, infatti, un’istantanea delle inclinazioni della società, aiutando i leader politici a comprendere meglio i bisogni e le aspettative della popolazione. Uno degli ultimi, effettuato dall’Istituto di ricerca Demopolis, ha chiesto agli italiani cosa ne pensano dell’operato del nuovo Governo dato che è già trascorso 1 anno.

Alla domanda “che voto darebbe per i primi dodici mesi di attività” il 40% ha risposto positivo (6 o più) mentre il 48% negativo (voto inferiore al 6). Non ha invece espresso un giudizio il 12% degli intervistati.

La domanda seguente è stata invece “che voto darebbe all’operato della Premier Giorgia Meloni in questo primo anno a Palazzo Chigi”. Ebbene, il 46% ha risposto positivo (voto 6 o più), il 45% negativo (voto inferiore al 6) e il 9% non ha risposto.

Infine, alla domanda “come valuta il ruolo svolto in Parlamento in questi 12 mesi dai partiti di opposizione”, il 15% ha risposto efficace. Il 73%, invece, ha risposto che il ruolo dell’opposizione è stato inefficace mentre il 12% ha detto di non sapere.

Sondaggi politici: crolla di nuovo la Lega di Matteo Salvini dopo settimane di faticosa risalita

I sondaggi politici dell’ultima Supermedia Agi You Trend comprendono anche quelli del 1 novembre di Swg e confermano il buon momento di Fratelli d’Italia.

Il partito capitanato dalla Meloni nel corso delle due ultime settimane ha registrato una leggera flessione della quale non ha approfittato il Partito Democratico a guida Schlein. Male anche La Lega (che perde più di tutti), il Movimento Cinque Stelle e i Verdi/Sinistra. Ma vediamo quali sono stati i risultati.

1. FDI 28,6 (perde lo 0,1%)

2. PD 19,6 (stabile)

3. M5S 16,0 (perde lo 0,1%)

4. Lega 9,2 (perde lo 0,6%)

5. Forza Italia 7,3 (guadagna lo 0,1 %)

6. Azione 3,9 (guadagna lo 0,3%)

7. Verdi/Sinistra 3,3 (perde lo 0,2%)

8. Italia Viva 3,1 (guadagna lo 0,4%)

9. +Europa 2,4 (guadagna lo 0,1%)

10. Italexit 2,2 (guadagna lo 0,4%)

11. Unione Popolare 1,2 (perde lo 0,1%)

12. Noi Moderati 1,0 (perde lo 0,1%).

Per quanto riguarda, invece, le coalizioni: il Centrodestra perde lo 0,5% rispetto a due settimane fa e si porta al 46,2%. Il Centrosinistra perde lo 0,2% e si ferma al 25,2%, il Movimento Cinque Stelle perde lo 0,1% e si ferma al16% mentre il Terzo Polo guadagna lo 0,8% e si porta al 7,1%.

Riassumendo…

1. Dall’ultima Supermedia dei sondaggi politici Agi You Trend si evince che FDI resta stabile al comando mentre la Lega di Salvini dopo la risalita inizia a scendere nelle intenzioni di voto

2. Il sondaggio dell’istituto Demopolis ha chiesto invece agli italiani cosa ne pensano dei dodici mesi di Governo Meloni e il 48% ha dato un giudizio sotto la sufficienza

3. Per quanto riguarda, infine, le coalizioni domina sempre il Centrodestra con il 46,2% nonostante un piccolo calo dello 0,5%.

