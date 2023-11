Ora le cose potrebbero avere davvero una valenza diversa. I sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 1 novembre 2023, ci dicono che iniziano ad arrivare i primi mugugni sull’operato del nostro premier Giorgia Meloni. C’è da fare i conti con la Legge Finanziaria e con la Manovra 2024, con strategie che iniziano a far storcere il naso a molti. Vediamo cosa ci dicono i numeri.

Ormai l’anno di operato della Meloni è giunto al termine, e si può giocare iniziare a tirare le somme su cosa ha fatto il suo Governo.

Pensi a quanto fatto dal Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi primi mesi dall’insediamento. Mi può dire, globalmente, che giudizio dà sul lavoro fatto dal Governo sinora?

Positivo 37%

Negativo 54%

Non so 9%

Mentre molti italiani ancora imprecano per la fine del Reddito di Cittadinanza, altri iniziano a mugugnare per i costi della Manovra 2024. Costi che a quanto pare dovranno essere coperti anche mettendo le mani nelle tasche degli italiani. Da Airbnb alle tasse sugli immobili ristrutturati , sono in molti a lamentare un eccessivo aumento delle imposte. Per non parlare poi dell’ennesima trovata antipopolare con la bozza relativa alle percentuali da dettare sullo stipendio dei vecchi frontalieri, i quali dovranno contribuire alla sanità nazionale rimettendoci di tasca propria. Insomma, alcune scelte stanno iniziando a farla solidità dell’attuale Governo. Ma cosa ci dicono realmente i sondaggi politici? Per scoprirlo ci affidiamo innanzitutto allo studio offerto da Quorum per conto di Sky TG24:

La risposta è quindi inequivocabile, gli italiani stanno valutando negativamente l’operato del nuovo Governo a un anno di distanza dal suo insediamento. Le domane poi si spostano sulla politica estera e l’immancabile situazione relativa alla guerra tra Israele e Hamas:

Cominciamo parlando di politica estera. Qualche settimana fa un raid dell’organizzazione politica e paramilitare palestinese Hamas in Israele ha fatto ricominciare gli scontri nella striscia di Gaza tra l’esercito israeliano e Hamas stesso. Questo ha portato immediatamente a un innalzamento del livello di allerta in Italia per possibili attacchi terroristici collegati al terrorismo islamico internazionale. Secondo lei quanto è probabile che una cellula terroristica islamica prenda di mira l’Italia per un attentato?

Probabile 45%

Improbabile 46%

Non so 9%

Sondaggi politici, il voto ai partiti

Prima di concentrarci con il gran finale sul voto ai partiti, ancora spazio per la questione in Medio Oriente, ormai tema sempre più centrale in questo momento:

L’aggravarsi della situazione in Medio Oriente ha portato ad un aumento dei flussi migratori lungo la rotta balcanica, che attraverso la Slovenia porta in Italia. Per arginare questo flusso migratorio, nonché per avere un maggiore controllo alle frontiere dalle infiltrazioni terroristiche, l’Italia ha deciso di chiudere temporaneamente le frontiere con la Slovenia. Secondo lei quanto è efficace questa misura per ridurre la probabilità di attentati terroristici in Italia?

Efficace 36%

Inefficace 54%

Non so 10%

Ecco quindi in chiusura il voto ai partiti.

FRATELLI D’ITALIA 29,0

PARTITO DEMOCRATICO 20,2

MOVIMENTO 5 STELLE 16,1

LEGA 10,2

FORZA ITALIA 6,2

AZIONE 3,7

VERDI E SINISTRA 3,5

ITALIA VIVA 2,8

+EUROPA 2,2

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,8

UNIONE POPOLARE 1,4

NOI MODERATI 1,0

ALTRE LISTE 1,9

NON SI ESPRIME 40%

Stavolta ci affidiamo aidi SWG. Chi voterebbero oggi gli italiani se si andasse alle urne in questo momento?

Anche qui il dato è importante. Scende infatti a 8,8% il gap tra il partito della Meloni e l’opposizione del PD. M5S sempre terza forza del paese, mentre la Lega riconquista il quarto posto superando il 10% delle preferenze del nostro elettorato.

