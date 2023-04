Sondaggi politici: bene il PD, ancora giù Fratelli d’Italia

È possibile parlare già di crisi per il governo o perlomeno per Fratelli d’Italia? La Supermedia dei sondaggi politici fotografa solitamente l’andamento delle ultime due settimane a partire dalla comparazione ponderata tra i dati dei più autorevoli istituti demografici. Il suo valore sta proprio nel fatto di segnalare una situazione di tendenza e, nelle ultime due settimane, Fratelli d’Italia ha perso un ulteriore punto percentuale e adesso il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, non è più così lontano. In realtà anche la spinta che la nuova segreteria aveva dato ai consensi nei dem sembra essersi affievolita, mentre il Movimento 5 Stelle si tiene a galla, senza crescere o calare particolarmente.

L’analisi dei consensi elettorali negli ultimi sondaggi politici

Il calo di Fratelli d’Italia, rispetto a due settimane fa, si attesta allo 0,9%. Il partito di Giorgia Meloni scende al 28,8% e, parte di quanto ha perso, è andato a finire in Forza Italia e Lega. La Supermedia dei sondaggi politici mostra invece una crescita, stavolta un po’ più ridotta, del Partito Democratico: facendo segnare un +0,4% sale al 20,1% e sfonda la soglia psicologica del venti percento.

Il terzo partito resta il Movimento 5 Stelle, stabile al 15,7%, segno che probabilmente ha raggiunto grossomodo il massimo a cui, in questa fase storico-politica, può aspirare. La Lega di Salvini fa segnare, dopo un lungo periodo di crisi, un +0,3% e sale all’8,8%. Stesso discorso per Forza Italia che sale dal 6,6% al 6,9%. L’alleanza di governo dunque perde lo 0,9% con FdI e guadagna lo 0,6% con FI e Carroccio.

Il Terzo Polo sale al 7,5% grazie a una leggera crescita dello 0,2%. Chiudono Sinistra e Verdi con il 3,1% (-0,1%), +Europa con il 2,2% (+0,1%), Italexit stabile al 2,1%, Unione Popolare con l’1,6% (-0,2%), Noi Moderati con l’1,0%.

La fiducia nel governo e in Giorgia Meloni

Il calo di Fratelli d’Italia, l’inciampo sembra essere soprattutto sulla questione del PNRR, mostra un calo generalizzato di fiducia nell’operato del governo? Si può parlare di luna di miele finita con gli italiani? Sono i prodromi di una crisi? Si tratta forse di affermazioni impulsive, anche perché l’alleanza sembra essere solida. Certo, alcuni dati che questa volta provengono dai sondaggi politici di Piazza Pulita sembrano indicare un calo di fiducia nei confronti dell’esecutivo. Il gradimento personale nei confronti di Giorgia Meloni resta alto, al 45%, e soprattutto stabile rispetto alle rilevazioni precedenti. A calare è invece la fiducia nell’operato del governo che scende dal 41% di ottobre, al 39% di febbraio, al 35% odierno.

Il gradimento negli altri leader di partito resta più o meno costante. Al secondo posto troviamo Elly Schlein stabile con il 33%. Conte mantiene la terza posizione con il 28%, ma in calo di un punto, incalzato da Calenda e Salvini con il 26% (si segnala la crescita di un punto del leader del Carroccio). Distante Silvio Berlusconi con il 18%.

