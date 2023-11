Questo fine settimana Ipsos ha pubblicato i nuovi sondaggi politici di novembre 2023. I dati che leggerete ora hanno come riferimento le intenzioni di voto dello scorso mese di ottobre. La prima sorpresa è il passo indietro di Fratelli d’Italia, che si allontana da quota 30% verso un più ottimistico 28,5%. Se il buongiorno si vede dal mattino, per il Centrodestra continua a piovere sul bagnato con il crollo della Lega al 9,2%, quasi un punto percentuale in meno rispetto all’ultima rilevazione. L’unica forza politica del Centrodestra con il segno + è Forza Italia, che recupera lo 0,8 per cento tornando vicino a quota 8 per cento.

Ultimi sondaggi politici Ipsos novembre 2023: le intenzioni di voto degli italiani aggiornate

Fratelli d’Italia: 28,5% (-1,3)

Partito democratico: 18,0% (-0,5)

Movimento 5 Stelle: 17,0% (+0,1)

Lega: 9,2% (-0,9)

Forza Italia: 7,8% (+0,8)

Italia Viva: 3,5% (+0,5)

Alleanza Verdi-Sinistra-Reti civiche: 3,5% (+0,1)

Azione: 3,1% (-0,1)

+Europa con Emma Bonino: 2,6% (+0,6)

Italexit con Paragone: 2,0% (=)

Unione Popolare: 1,2% (-0,2)

Democrazia sovrana popolare: 1,2% (+0,3)

Noi Moderati: 1,1% (=)

Sondaggi politici Ipsos: Fratelli d’Italia in difficoltà, non ne approfittano Partito democratico e Movimento 5 Stelle

Alla luce del crollo verticale di Fratelli d’Italia ci si aspettava una crescita di almeno uno dei due principali partiti di opposizione, vale a dire il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, ma non così non è. Né i dem né i grillini sono riusciti ad approfittare della flessione del partito di Giorgia Meloni per avvicinare la prima posizione. Chi ha fatto peggio di tutti è stato il Pd, che ha perso mezzo punto percentuale scivolando al 18 per cento.

Dall’altra parte, i pentastellati sono riusciti a mantenersi in terreno positivo (+0,1), anche se è troppo poco per poter impensierire FdI. Un discorso diverso invece è quello relativo alla distanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle, che si riduce a un solo punto percentuale e che potrebbe aprire a nuovi interessanti scenari già nel corso delle prossime settimane.

Outsider: Italia Viva e +Europa sorridono

Tra i partiti sotto la soglia psicologica del 4% nei nuovi sondaggi politici di novembre, segnaliamo i forti recuperi di Italia Viva e +Europa con Emma Bonino.

Riassumendo

Il partito dell’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi compie un balzo di mezzo punto percentuale, portandosi a pari merito dell’Alleanza Verdi-Sinistra-Reti civiche e scavalcando allo stesso tempo Azione di Carlo Calenda. Positivo anche il boom di voti di +Europa con Emma Bonino: il partito è risalito di oltre mezzo punto percentuale e potrebbe di nuovo tornare a competere con gli altri partiti italiani che gravitano intorno alla percentuale del 4-5 per cento.

– Ipsos ha pubblicato i nuovi sondaggi politici di novembre 2023.

– Fratelli d’Italia perde quasi un punto e mezzo percentuale rispetto alla stessa rilevazione del mese di ottobre.

– Male anche la Lega di Salvini, in flessione di quasi un punto percentuale.

– Torna vicina Forza Italia, la migliore della coalizione di Centrodestra con un recupero dello 0,8 per cento.

– Tra gli outsider in evidenza Italia Viva e +Europa con Emma Bonino.