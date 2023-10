I nuovi sondaggi politici dell’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli fanno riferimento alle intenzioni di voto degli italiani nel mese di ottobre. Il Partito democratico è la forza politica che ha raccolto meno rispetto all’ultima rilevazione, con un crollo di 1 punto percentuale. Male anche Fratelli d’Italia, che contiene la flessione entro mezzo punto percentuale. La sorpresa più eclatante, in positivo, è invece la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio ha infatti compiuto uno scatto in avanti di 2 punti percentuali, riportandosi sopra quota 10%.

Sondaggi politici: intenzioni di voto degli italiani a ottobre 2023 secondo Ipsos

Fratelli d’Italia: 29,8% (-0,4) Pd: 18,5% (-1,0) Movimento 5 Stelle: 16,9% (+0,5) Lega: 10,1% (+2,0) Forza Italia: 7,7% (+0,4) Alleanza Verdi-Sinistra-Reti Civiche: 3,4% Azione: 3,2% (-0,3) Italia Viva: 3,0% (-0,3) +Europa con Emma Bonino: 2,0% Italexit – Con Paragone: 2,0% Unione Popolare: 1,4% Noi Moderati: 1,1% Democrazia Sovrana Popolare: 0,9%.

Bene anche Forza Italia, in recupero di quasi mezzo punto percentuale rispetto alla rilevazione di settembre. L’ottimo stato di forma di FI e in parte Lega va a ritorcersi contro Azione e Italia Viva, entrambe in calo di 0,3 punti percentuali.

Sono oltre 10 i punti di distacco del Partito democratico di Elly Schlein da Forza Italia, nonostante il calo dello 0,4% fatto registrare dal partito della premier Giorgia Meloni questo mese. I dem non devono però tanto guardare davanti, quanto preoccuparsi del ritorno del Movimento 5 Stelle. I grillini sono dati in recupero di mezzo punto percentuale, risultato che li avvicina di nuovo a quota 17%, dunque a meno di 2 punti percentuali rispetto al Partito democratico. Se il Movimento guidato dall’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è facile prevedere un sorpasso dei pentastellati ai danni dei dem tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Sondaggi politici al 9 ottobre 2023: Pd in caduta libera, male Fratelli d’Italia

Ottimo balzo in avanti nel frattempo per la Lega, che si riporta sopra quota 10% e torna a respirare. Nell’ultima rilevazione dell’istituto guidato da Nando Pagnoncelli il Carroccio e il partito di Forza Italia erano separati da meno di 1 punto, oggi invece il divario tra le due forze politiche di centro destra è raddoppiato.

Riassumendo

Nelle posizioni di rincalzo troviamo infine Alleanza Verdi-Sinistra Italiana-Reti Civiche con il 3,4%, davanti ad Azione ed Italia Viva rispettivamente col 3,2% e 3,0%. Nei prossimi giorni, vedremo se i risultati saranno o meno cambiati e se per il partito della Meloni ci sarà o meno un’altra flessione. Nel frattempo, non va benissimo neppure al Partito Democratico.

– Ipsos ha pubblicato i nuovi sondaggi politici di ottobre 2023.

– L’istituto di Nando Pagnoncelli vede al comando sempre Fratelli d’Italia, anche se il partito della premier Giorgia Meloni fa segnare una flessione dello 0,4%.

– Va ancora peggio al Partito democratico, in calo di 1 punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione di settembre.

– Guadagna terreno il Movimento 5 Stelle, che ora è a meno di 2 punti percentuali dai dem.

– Balzo in avanti portentoso della Lega, che guadagna 2 punti percentuali in un mese.