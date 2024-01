Una nuova ondata di sondaggi politici colpisce gli italiani, stavolta i temi sono tra i più generici possibili, visto che si chiede sostanzialmente ai nostri connazionali cosa ne pensano di quel che ci attende. Importanti quesiti anche da un punto di vista delle preoccupazioni che maggiormente in questo momento stanno interessando il paese. Insomma, ecco il quadro dello scenario sociale aggiornato a oggi, lunedì 8 gennaio.

Il voto ai partiti

Come sempre, si parte dal quesito per eccellenza, chi votare se si andasse oggi alle urne.

Fratelli d’Italia 28,8%

PD 19%

M5S 16,5%

Forza Italia 9,4%

Lega 8,3%

Azione 3,8%

Verdi sinistra 3,5%

Italia Viva 3%

+europa 2,4%

altri partiti 5,3%

Chi voterebbero gli italiani tra iattualmente presenti nello scenario politici nostrano? Ecco le percentuali scovate dagli esperti di Tecnè per conto di RTI.

Siamo a poco meno di 10 punti percentuali di vantaggio per quanto riguarda il gap che conserva Fratelli d’Italia nei confronti del Partito Democratico. Ma gli Italian sono contenti del lavoro fatto dalla Meloni con il nuovo Governo, o più che altro questa situazione plebiscitaria è decisa dalla mancanza di una opposizione forte e concreta che soddisfi gli elettori? Probabilmente ci sono un po’ di entrambe le cose nel giudizio dei nostri connazionali. I tanti bonus cancellati per il 2024 hanno fatto storcere il naso a qualche elettore, ma allo stesso tempo c’è da dire che il lavoro dell’opposizione continuano a non fare breccia.

Il dato indicativo però è che è calata anche la fiducia nel Governo. Ecco infatti la seconda domanda proposta dagli esperti di Tecnè al loro campione. Nel gennaio 2023 il grado di fiducia era alto e in percentuale si consideravano molto soddisfatti il 54,6% degli italiani. A gennaio 2024, cioè oggi, la percentuale è nettamente cambiata, ora si dicono soddisfatti il 41,3% degli italiani intervistati. Eloquente quindi la situazione relativa alla soddisfazione dell’elettorato in merito alle scelte del Premier, il quale però, lo ribadiamo, rimane la scelta preferita dal nostro elettorato.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Ci spostiamo verso Ipsos per gli altri sondaggi politici del giorno e lo facciamo con lo studio che gli esperti hanno effettuato per conto del Corriere della Sera. Elemento d’indagine lo scenario economico e sociale. Cosa ne pensano gli italiani e soprattutto cosa prevedono per il futuro? Partiamo con il primo quesito:

Secondo lei qual e’ il problema più urgente da risolvere oggi in ITALIA?

La risposta con il 56% delle scelte spontanee è stata indirizzata tutta verso lavoro ed economica. È questo il grande problema da risolvere secondo i nostri connazionali. Al secondo posto con il 31% c’è la sanità. Passiamo alla seconda domanda di Ipsos:

Qual è il problema più urgente da risolvere nella sua zona residenziale?

le preoccupazioni economiche e lavorative rimangono la prima tematica di preoccupazione con il 36%, ma a parimerito abbiamo mobilità e infrastrutture. E sul futuro immediato cosa pensano gli italiani?

Pensando ai prossimi sei mesi, lei si aspetta che la situazione economica dell’Italia… ?

migliori 23%

peggiori 35%

resti invariata 31%

(non sanno, non indicano) 11%

E pensando invece ai prossimi tre anni, lei si aspetta che la situazione economica dell’Italia… ?

migliorerà 36%

peggiorerà 27%

resterà invariata 21%

(non sanno, non indicano) 16%

Pensando ai prossimi sei mesi, lei si aspetta che la situazione economica sua/della sua famiglia… ?

migliori 24%

peggiori 29%

resti invariata 36%

(non sanno, non indicano) 11%

