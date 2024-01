Il nuovo anno è appena iniziato e già si parla dei bonus cancellati dal Governo, una serie di misure assistenziali e incentivi vari che erano in vigore fino allo scorso anno e che ora non ci sono più, poiché sostituiti in alcuni casi da nuove misure. Vediamo di quali si tratta.

Una nuovo assetto assistenziale

Il Governo Meloni ha completamente ridisegnato l’assetto assistenziale offerto agli italiani fino allo scorso anno. Sono tante le novità che hanno destato l’attenzione dei nostri connazionali in questi giorni, anche se il loro destino era stato già deciso di tempo.

Su tutte due le novità più importanti e probabilmente impattanti, la fine del mercato tutelato e l’eliminazione del reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda il mercato tutelato, dal nuovo anno gli italiani dovranno scegliere un operatore del mercato libero per le utenze di luce e gas. Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza , la mossa delladi eliminarlo ha scatenato non poche polemiche quando mesi fa ha varato i provvedimenti sostitutivi, ossia l’assegno di inclusione e il Supporto per la formazione del Lavoro.

Oltre a queste misure particolarmente note e che hanno alimentato per mesi il dibattito pubblico, ci sono però anche altre misure che sono state eliminate a partire da quest’anno. Stiamo parlando dei bonus cancellati per questo 2024, ecco di quali si tratta:

bonus occhiali;

bonus acqua potabile;

bonus Iva case green;

bonus donne;

bonus giovani under 36.

A conti fatti probabilmente si temeva di peggio, visto che in sostanza sono soltanto 5 i bonus cancellati per il 2024. Ricordiamo infatti che il Governo ha comunque inserito nuove misure atte ad aiutare le famiglie con reddito più basso, misure che almeno in parte vanno a sostituirsi a quelle eliminate.

Bonus cancellati, ecco quali

Sono sostanzialmente cinque i bonus cancellati nel 2024, vediamo quindi uno per uno cosa promettevano agli italiani che accedevano a tali incentivi e aiuti.

Per quanto riguarda il bonus occhiali, esso prevedeva un contributo di 50 euro per l’acquisto di nuove lenti da vista. Si trattava di una misura gestita dall’Agenzia delle Entrate, consisteva in un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Precisiamo che tale bonus può essere comunque ancora richiesto per le spese del 2023, mentre per quanto riguarda quelle successive, ossia la richiesta da fare nel 2025 per ledel 2024, non sarà possibile presentarla in quanto, appunto, tale bonus è stato eliminato.

Il terzo bonus cancellato è quello relativo all’Iva delle case green. Tale misura prevedeva una detrazione del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di immobili di nuova costruzione in classe energetica A o anche B. Va in pensione anche il bonus donne, una misura atta ad agevolare l’assunzione di donne da parte delle imprese. Tale misura infatti consisteva nell’esonero del 100% dei contributo da versare per i privati che assumevano lavoratrici in condizione di bisogno sociale. Il tetto massimo dell’esonero era di 8000 euro. Infine, salutiamo anche il bonus giovani under 36. In pratica era il medesimo bonus offerto per l’assunzione delle donne, ma stavolta rivolto ai privati che assumevano giovani sotto i 36 anni di età. Anche in questo caso il tetto massimo dell’esonero contributivo era di 8000 euro.

I punti chiave…

tra le grandi novità del 2024 c’è la fine ufficiale del reddito di cittadinanza e del mercato tutelato;

gli altri bonus eliminati sono: