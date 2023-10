Sondaggi politici 6 ottobre: FDI procede a gonfie vele, sorpresa M5S

È arrivata, come sempre, la Supermedia Agi/Youtrend dei sondaggi politici elettorali dalla quale si evince che nelle intenzioni di voto degli italiani nulla è cambiato rispetto a due settimane fa.

Nonostante il caos sbarchi e l’allarme per presunti tagli alla sanità, la maggioranza di Governo procede a gonfie vele. In merito alla sanità pubblica c’è una brutta notizia. Si sta andando, infatti, verso il baratro a causa del crollo del rapporto tra spesa sanitaria e pil. Esso si ridurrà dal 6,7% al 6,6% mentre nel 2024-2025 arriverà al 6,2% per poi scendere ancora al 6,1% nel 2026. Tali dati sono il risultato di un’analisi indipendente della nota di aggiornamento del Nadef 2023 condotta dalla Fondazione Gimbe sulla spesa sanitaria.

Nino Cartabellotta parla di aumento irrisorio delle risorse (+1,1%) per quanto riguarda il triennio dal 2024 al 2026. Esse, infatti, non riusciranno a coprire nemmeno l’aumento dei prezzi dovuto in parte all’inflazione e al fatto che l’indice dei prezzi del settore sanitario è più alto di quelli al consumo.

Il Focus sul quadro politico nazionale

Gli ultimi sondaggi politici Winpoll per Scenari Politici hanno rivolto diverse domande agli italiani. La prima è la seguente: “lei che partito voterebbe alle prossime elezioni politiche?” Ebbene, il 27,3% ha risposto Fratelli d’Italia, il 20,8% il Partito Democratico, il 15,4% il Movimento 5 Stelle, l’8,9% la Lega, l’8% Forza Italia. E ancora il 4,2% Azione, il 3,9% Sinistra e Verdi, il 2,6% Italia Viva e il 2,1% Più Europa.

Dall’analisi emerge inoltre che gli elettori persi dal Partito Democratico sono il 4,8% per: Lega 0,1%, altro partito 0,2%, M5S 0,2%, FI 0,2%, FdI 0,2%, Az – Iv 0,3% e no voto 3,6%.

Ecco chi sono, invece, gli elettori di altri partiti che alle prossime elezioni voterebbero per il Partito Democratico: Lega 0,1%, Az – Iv 0,2%, FdI 0,2%, altro partito 0,5%, M5S 0,7%, Verdi e Sinistra 1,1% mentre quelli che non voterebbero il 3,8%.

Sondaggi politici 6 ottobre: FDI procede a gonfie vele, sorpresa M5S

Dagli ultimi sondaggi politici della Supermedia Agi You Trend che raccoglie quelli delle ultime due settimane, si nota come il primo partito, ovvero Fratelli d’Italia, proceda a gonfie vele. Il buon momento è anche registrato dal Movimento Cinque Stelle e da Forza Italia che torna nuovamente sopra quota 7%.

Ecco i dati partito per partito:

1. FDI 28,9% (+0,2)

2. PD 19,7% (=)

3. M5S 16,7% (+0,2)

4. Lega 9,3% (+0,1)

5. Forza Italia 7,2% (+0,3)

6. Azione 3,9% (+0,1)

7. Verdi/Sinistra 3,4% (=)

8. Italia Viva 2,6% (-0,4)

9. +Europa 2,5% (+0,2)

10. Italexit 2,0% (+0,1)

11. Unione Popolare 1,4% (=)

12. Noi Moderati 0,8% (-0,3).

Per quanto riguarda invece le coalizioni, ecco i dati rispetto a due settimane fa:

1. Centrodestra 46,2% (+0,2)

2. Centrosinistra 25,6% (+0,2)

3. M5S 16,7% (+0,2)

4. Terzo Polo 6,5 (-0,3)

5. Italexit 2,0 (+0,1)

6. Altri 3,0 (-0,4).

Riassumendo…

1. Dagli ultimi sondaggi politici della Supermedia Agi You Trend FDI è stabile al comando con il 28,9%

2. Seguono il Pd stabile (19,7%) e il M5S che torna a crescere portandosi al 16,7%

3. Anche i sondaggi dell’Istituto Winpoll vedono al comando FDI al 27,3% seguito dal Pd a 20,8% e dal M5S al 15,4%.

