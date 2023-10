La luna di miele tra Giorgia Meloni e gli italiani sembra essere terminata. Lo testimonia anche il dato dell’ultima Supermedia di YouTrend, che vede Fratelli d’Italia cedere lo 0,2%. Per la principale forza politica italiana si preannuncia un autunno caldo, in primis per la prossima manovra finanziaria. Intanto il vantaggio sul Partito democratico si è ridotto sotto i 9 punti percentuali, con i dem che hanno rosicchiato lo 0,3% in un mese. Non il viatico migliore nemmeno per la prossima estate, quando gli italiani saranno chiamati di nuovo al voto per le elezioni europee, che si terranno da giovedì 6 a domenica 9 giugno. Riusciranno Partito democratico e Movimento 5 Stelle a trovare la quadra insieme per andare a contrastare l’attuale maggioranza in vista delle Europee 2024?

Sondaggi politici: le intenzioni di voto degli italiani dopo l’ultima Supermedia di fine settembre di YouTrend

Fratelli d’Italia: 28,5% (-0,2)

Partito democratico: 19,7% (+0,1)

Movimento 5 Stelle: 16,5% (+0,1)

Lega: 9,3% (+0,2)

Forza Italia: 6,9% (-0,1)

Azione: 3,9% (+0,2)

Italia Viva: 3,0% (-0,1)

Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle fanno un piccolo passo in avanti, guadagnando lo 0,3% a Fratelli d’Italia nel corso dell’ultimo mese.

Sondaggi politici al 2 ottobre: Fratelli d’Italia in lieve calo, luna di miele finita?

Un trend che, se confermato, potrebbe portare sia il Pd che il M5S a una distanza meno proibitiva rispetto al partito dell’attuale premier Giorgia Meloni. Ovviamente ci sperano sia la Schlein che Conte, ma nessuno ha la palla di vetro per conoscere il futuro. Di certo c’è il lieve calo registrato dalla Supermedia di YouTrend nell’ultimo mesi da parte di Fratelli d’Italia.

Se Fratelli d’Italia non sorride, la Lega può invece tirare un sospiro di sollievo grazie al segno positivo ottenuto nel corso dell’ultima rilevazione.

Riassumendo

Aumenta così la distanza tra il Carroccio e Forza Italia, che cede ancora trovandosi sotto il 7%. Lega e Forza Italia, quindi, si trovano rispettivamente al 9,3% e al 6,9% e accorciano le distanze con il partito della Meloni. Vedremo se nei prossimi sondaggi politici, noteremo gli stessi risultati.

– La Supermedia YouTrend di fine settembre vede Fratelli d’Italia in lieve calo. Nell’ultimo mese la principale forza politica del Paese ha perso lo 0,2 per cento delle preferenze degli elettori.

– Recupera qualcosa il Partito democratico, che rispetto alla precedente Supermedia YouTrend fa segnare un +0,1 per cento portandosi vicino alla soglia psicologica del 20 per cento.

– Lo stesso discorso si può fare per il Movimento 5 Stelle, in leggero aumento (+0,1) rispetto alla rilevazione di inizio settembre. La strada intrapresa dall’ex Presidente del Consiglio sembra stia ripagando.

– Nella seconda parte della classifica troviamo Lega e Forza Italia rispettivamente al 9,3% e al 6,9%. Per la Lega di Matteo Salvini significa una crescita dello 0,2%, mentre Forza Italia è in leggera flessione (-0,1).

– Azione e Italia Viva chiudono la lista con 3,9 punti percentuali e il 3 per cento esatto. È un buon momento per Azione (+0,2), mentre lo stesso non si può dire per Italia Viva (-0,1).