Sondaggi politici oggi 6 marzo: Pd vola grazie a Schlein, in flessione il Centrodestra

I nuovi sondaggi politici dell’istituto Tecnè e Dire evidenziano la crescita di mezzo punto percentuale per il Partito democratico. I dem superano così di slancio il Movimento 5 Stelle e mettono nel mirino quota 20%. Leggera flessione invece dei partiti di maggioranza. Il calo colpisce tutte e tre le forze politiche in campo, anche Fratelli d’Italia. Ad ogni modo, il partito della premier Giorgia Meloni resta saldamente al comando della classifica.

Intenzioni di voto ad oggi 6 marzo dell’istituto Tecnè e Dire

Fratelli d’Italia: 31,0% (-0,1)

Partito democratico: 17,2% (+0,5)

Movimento 5 Stelle 16,8% (-0,2)

Lega: 9,1% (-0,1)

Forza Italia: 7,7% (-0,1)

Terzo Polo: 7,2% (-0,2)

Alleanza Verdi-Sinistra: 3,2% (+0,1)

+Europa: 2,5% (+0,1).

Sondaggi politici marzo 2023: effetto Schlein per il Pd

Gli ultimi sondaggi politici pubblicati da Tecnè e Dire mostrano un lungo effetto Schlein per il Partito democratico. L’elezione della nuova segretaria di partito è stata quindi accolta positivamente dall’elettorato, tanto che in molti auspicano ora un ritorno in pianta stabile sopra il 20%.

Sondaggi oggi, battuta d’arresto per il Centrodestra

Percentuale che andrebbe a certificare la nuova centralità del Pd nello scacchiere politico italiano. Il primo passo, intanto, è compiuto. Il riferimento è al sorpasso ai danni del Movimento 5 Stelle, che a sua volta invece sembra abbia raggiunto il suo massimo attorno al 17%.

Sondaggi non fortunati per il Centrodestra, in calo complessivamente dello 0,3% rispetto alle intenzioni di voto di una settimana fa. A indietreggiare, sebbene solo dello 0,1%, sono tutti e tre i partiti di maggioranza. A partire da Fratelli d’Italia, per poi passare a Lega e Forza Italia. Un risultato a cui le forze politiche di Centrodestra non erano più abituate, in particolare all’indomani delle elezioni vittoriose di fine settembre.

Terzo Polo in affanno, migliorano Verdi-Sinistra e +Europa

Non è da escludere che un trend analogo possa segnare anche le prossime settimane, durante le quali invece il Pd potrebbe guadagnare gran parte del terreno perduto alle elezioni.

Italia Viva e Azione non approfittano della flessione del Centrodestra, facendo perfino peggio (-0,2%). Il tema degli ultimi mesi torna dunque centrale: la creazione di un partito unico per ridare rinnovato entusiasmo alla spinta riformatrice del partito. Vedremo se e quando dalle parole si passerà ai fatti, ma è innegabile come qualcosa in tal senso si muoverà fin dai prossimi giorni. Qualche segnale di ripresa invece arriva dall’alleanza di Verdi e Sinistra Italiana, così come da +Europa. Entrambe crescono rispettivamente dello 0,1%, andando così in terreno positivo.