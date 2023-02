Sondaggi politici ad oggi 27 febbraio 2023: Fratelli d’Italia sempre sopra il 31%, M5s e Pd vicini

I nuovi sondaggi politici dell’istituto Ipsos aggiornati ad oggi, lunedì 27 febbraio, confermano la prima posizione per Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha da tempo fatto il vuoto dietro di sé, come testimonia la lotta tra M5S e Pd per il secondo posto. Sono rispettivamente 13,5 e 14 i punti percentuali di svantaggio delle due principali forze di opposizione rispetto a FdI. Il periodo d’oro del centrodestra trova conferme anche da Lega e Forza Italia, entrambe davanti ad Azione-Italia Viva. C’è invece bagarre nelle retrovie, con il partito Alleanza Verdi-Sinistra-Reti Civiche per ora avanti rispetto a Italexit-Con Paragone, +Europa, Unione Popolare e Noi Moderati.

Sondaggi politici Ipsos: le intenzioni di voto degli italiani al 27 febbraio

Ecco i dati degli ultimi sondaggi politici dell’istituto Ipsos aggiornati ad oggi, lunedì 27 febbraio.

Fratelli d’Italia: 31,0%

Movimento 5 Stelle: 17,5%

Pd: 17,0%

Lega: 8,6%

Forza Italia: 7,4%

Azione – Italia Viva: 6,0%

Alleanza Verdi-Sinistra-Reti Civiche: 3,5%

Italexit – Con Paragone: 2,1%

+Europa con Emma Bonino: 2,0%

Unione Popolare: 2,0%

Noi Moderati: 1,2%

Italia Popolare e Sovrana: 0,8%.

Partito democratico: si apre una nuova fase con l’elezione di Elly Schlein

Il momento tanto atteso in seno al Partito democratico è arrivato. All’indomani della decisione di Enrico Letta di lasciare la segreteria del Pd, il partito ha un nuovo leader: Elly Schlein, vincitrice a sorpresa delle primarie. Sarà interessante vedere, a livello di sondaggi, quale sarà la reazione dei cittadini nel corso delle prossime settimane. Per il momento i dem sono in terza posizione, alle spalle anche del Movimento 5 Stelle, ma la novità di Schlein a capo della segreteria del Pd avrà inevitabili ripercussioni. Resta da capire, come sempre, se in positivo o in negativo.

Azione – Italia Viva in calo

Diversi analisti concordano sul fatto che questo nuovo corso porterà il Partito democratico a recuperare terreno, quanto però è ancora difficile da sapere.

Intanto si segnala un periodo di flessione per Azione – Italia Viva. Dopo l’ottimo risultato ottenuto alle elezioni politiche di settembre, la spinta verso l’alto del partito si è esaurita. Perché? Una domanda che sono già in tanti a porsela, alla luce anche della novità del soggetto politico. Forse ad incidere è la scarsa visibilità a livello mediatico concessa al Terzo Polo dopo le elezioni? Oppure gli elettori si aspettavano quel qualcosa di più che non però arrivato? Intanto c’è già chi si domanda quale rapporto instaurerà Azione – Italia Viva con il nuovo corso del Pd, aspetto questo da non trascurare.