Si fa sempre più ricco il ventaglio di informazioni offerto dai sondaggi politici. Quelli aggiornati a oggi, venerdì 5 gennaio, ci portano a scoprire cosa pensano i modenesi delle prossime elezioni comunali che avranno luogo nel 2025. Ci sarà un nuovo sindaco o verrà confermato quello attuale?

Il voto ai partiti

Dal 2014 è il sindaco di Modena, ma nelle prossime lezioni in programma il prossimo anno la competizione si fa agguerrita per il suo successore. Stiamo parlando di Gian Carlo Muzzarelli (che sta per completare i suoi due mandati) e delle elezioni comunali che si terranno nella città nel 2025.

Fratelli d’Italia: 28,5%

Partito Democratico: 19,7%

Movimento 5 Stelle: 15,3%

Lega: 8,7%

Forza Italia: 6,8%

Azione – Calenda: 4,4%

Alleanza Verdi e Sinistra: 3,3%

Italia Viva – Renzi: 2,9%

Più Europa: 2,7%

Per l’Italia con Paragone: 1,6%

Unione Popolare: 1,3%

Democrazia Sovrana e Popolare: 1,3%

Alternativa Popolare: 0,9%

Noi Moderati: 0,8%

Altri partiti: 1,8%

Prima però di scoprire cosa ne pensano gli italiani a riguardo, ecco come di consueto la precedenza offerta al voto ai partiti. I sondaggi politici anche questa volta ci confermano che Fratelli d’Italia continua a dominare la scena, visti i dati raccolti dagli esperti di Bidimedia:

Per conoscere invece cosa ne pensano i modenesi delle prossime elezioni comunali ci siamo affidati allo studio effettuato da Quorum, ricerca commissionata da Umberto Costantini, delegato al consiglio dell’Unione Terre di Castelli e Membro della II commissione consiliare: Scuola, Servizi Sociali, Cultura di Modena. Partiamo subito con la prima domanda:

Ora le elencherò una serie di personalità di spicco della vita modenese ed emiliana. Può dirmi per ciascuno di essi, se lo conosce?

Stefano Bonaccini 94%

Gian Carlo Muzzarelli 89%

Elly Schlein 88%

Francesca Maletti 58%

Giulio Guerzoni 50%

Massimo Mezzetti 49%

Davide Baruffi 44%

Andrea Bortolamasi 43%

Andrea Bosi 43%

Polo Cavicchioli 40%

Isabella Conti 37%

Umberto Costantini 28%

Sembra un normale quesito di cultura generale dedicata a Modena e Provincia, e invece tale sondaggio politico è atto proprio a capire quanto i modenesi conoscano i potenziali personaggi della propria scena politica.

Sondaggi politici, le elezioni comunali di Modena

Spicca naturalmente il Presidente di Regione Bonaccini, mentre l’ultimo in classifica è proprio Costantini.

Dopo aver visto cosa quali sono le previsioni per le elezioni regionali in Abruzzo, anche questa volta i sondaggi politici si concentrano su un luogo specifico del nostro paese e vanno ad analizzare la questione modenese. Dopo questo primo quesito introduttivo, ecco le altre domande rivolte al campione:

Pensi adesso per un momento a come è stata amministrata la città di Modena in questi ultimi anni, ed in particolare all’operato del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Che giudizio darebbe dell’operato del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli in questi anni?

Molto positivo 7%

Abbastanza positivo 66%

Abbastanza negativo 19%

Molto negativo 4%

Non so 4%

In questa risposta quindi gli intervistati affermano che il giudizio sull’attuale sindaco è abbastanza positivo. Vediamo la prossima domanda:

Se dovesse scegliere tre proposte concrete per la Città di Modena, quali sceglierebbe tra le seguenti proposte?

Rendere più efficiente la raccolta e la gestione dei rifiuti 51%

Aumentare il presidio di polizia sui territori 48%

Aumentare i posti in case residenza per anziani 44%

Migliorare il trasporto pubblico locale aumentando corse e mezzi 42%

Aumentare i posti degli asili nido e abbassare le rette 41%

Aumentare il numero di case disponibili in città 27%

Rendere più severe le regole d’accesso alle case popolari 21%

Escludere l’apertura di poli logistici e industrie nei quartieri residenziali all’interno della Tangenziale 9%

Nessuna di queste 1%

Non so 5%

L’anno prossimo si andrà a votare per eleggere il prossimo Sindaco di Modena. Il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha già svolto due mandati, e non potrà ricandidarsi. Se si presentassero un candidato di centrosinistra e un candidato di centrodestra, lei per chi voterebbe come Sindaco di Modena?

Un candidato per il centrosinistra 64,1%

Un candidato per il centrodestra 30,3%

Un altro candidato 5,6%

E, in generale, quale fra questi sarebbe il suo candidato preferito alle primarie del centrosinistra per il Sindaco di Modena? E me ne può indicare un secondo?

Francesca Maletti 21%

Davide Baruffi 20%

Giulio Guerzoni 18%

Umberto Costantini 9%

Andrea Bortolamasi 8%

Andrea Bosi 8%

Diego Lenzini 7%

Massimo Mezzetti 5%

Paolo Cavicchioli 4%

I punti chiave…