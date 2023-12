Si torna a parlare di sondaggi politici, e lo si fa con gli aggiornamenti effettuati dagli esperti ad oggi, venerdì 29 dicembre. L’anno è in chiusura e questo è praticamente l’ultimo studio fatto sui partiti che governano il paese o che sono all’opposizione. Il 2024 si conferma l’anno della Meloni, la quale sembra ormai proiettata verso un futuro solido e radioso a livello politico. Ampio spazio anche alle regionali dell’Abruzzo.

Il voto ai partiti

Come detto, ampio spazio soprattutto alle elezioni regionali d’Abruzzo, ma come ormai tradizione partiamo con il voto ai partiti.

Fratelli d’Italia: 28,5%

Partito Democratico: 19,7%

Movimento 5 Stelle: 15,3%

Lega: 8,7%

Forza Italia: 6,8%

Azione – Calenda: 4,4%

Alleanza Verdi e Sinistra: 3,3%

Italia Viva – Renzi: 2,9%

Più Europa: 2,7%

Per l’Italia con Paragone: 1,6%

Unione Popolare: 1,3%

Democrazia Sovrana e Popolare: 1,3%

Alternativa Popolare: 0,9%

Noi Moderati: 0,8%

Altri partiti: 1,8%

Nonostante una legge di bilancio 2024 che ha causato non pochi mugugni, la Meloni continua a dominare la scena politica nostrana. Ecco le percentuali offerte dallo studio effettuato da Bidimedia:

I numeri non hanno bisogno di troppe spiegazioni e ci dicono che il partito della Meloni ha chiuso in bellezza con questi sondaggi politici che testimoniano il suo gradimento da parte degli italiani. a questo punto siamo pronti per scoprire cosa invece hanno scoperto gli esperti di Winpoll per conto di PD Abruzzo. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, hanno fissato la data delle prossime elezioni regionali. Le elezioni si svolgeranno domenica 10 marzo 2024. Vediamo la prima domanda:

“Mi può cortesemente dire come valuta l’operato dell’amministrazione del presidente Marco Marsilio?”

Molto bene 11%

Più bene che male 17%

Né bene né male 38%

Più male che bene 18%

Molto male 16%

Prevale un gradiente tiepido nei confronti del suo operato, con una leggera preferenza dei suoi detrattori. Ecco il secondo quesito in merito alle votazioni abruzzesi in arrivo a marzo:

“Quali sono secondo lei le tematiche che dovrebbe affrontare con più urgenza l’amministrazione regionale?”

Politiche di edilizia popolare 2%

Tasse, imposizione fiscale 4%

Il costo della vita, inflazione, potere d’acquisto 5%

Economia, sviluppo economico, competitività 5%

Inquinamento e ambiente 6%

Turismo 8%

Infrastrutture regionali 8%

Scuole e asili 10%

Sicurezza dei cittadini 11%

Servizi sociali 11%

Trasporti pubblici 12%

Occupazione e lavoro 21%

Manutenzione, stato delle strade regionali 34%

Sanità, assistenza sanitaria, ospedali 67%

Sanità e manutenzione stradale sembrano essere chiaramente le preoccupazioni principali dei cittadini della regione abruzzese.

Sondaggi politici, le elezioni in Abruzzo

Continuiamo la nostra carrellata dedicata ai sondaggi politici delle elezioni in Abruzzo con la terza domanda offerta da Winpoll al campione:

“Le elenco i nomi di alcuni esponenti di spicco della sua regione. Mi può dire per ognuno di questi se li conosce?”

Marsilio 96%

D’amico 60%

“Le elenco i nomi di alcuni esponenti di spicco della sua regione. Mi può dire per ognuno di questi quanta fiducia ha in loro?”

Marsilio 50%

D’Amico 60%

Particolarmente interessante questi due ultimi quesiti. Da questi si evince che l’attuale presidente di Regione è più noto dell’altro candidato D’Amico. Allo stesso tempo però solo la metà degli intervistati dimostra di avere ancora fiducia in lui, mentre per quanto riguarda D’Amico si tratta di en plein, quindi chi lo conosce lo vota. Ultimo quesito:

Si immagini ora di essere nella cabina elettorale per eleggere il nuovo presidente della regione Abruzzo, lei chi voterebbe tra…?

Marsilio 50,8%

D’Amico 49,2%

Il vantaggio è leggerissimo e probabilmente se lo sfidante riuscirà a farsi una maggiore pubblicità in campagna potrà avere la meglio. Del resto, mancano ancora 3 mesi alla fatidica data, quindi tutto è ancora aperto.

