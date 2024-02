Nuovo appuntamento con gli studi effettuati dai sondaggisti in merito alle preferenze degli italiani e alle opinioni relative a fatti d’attualità e di grande importanza sociale. I sondaggi politici aggiornati a oggi, lunedì 5 febbraio 2024, si concentrano sull’operato del Governo Meloni non solo in merito alla politica interna, ma anche riguardo alle posizioni espresse sul conflitto bellico in medio oriente. Facciamo il punto della situazione.

Il voto ai partiti

Prima di vedere cosa ci dicono gli studi effettuati da Eumetra per conto di Banijaý Italia srl, partiamo con i sondaggi politici relativi al voto ai partiti.

Fratelli d’Italia 28,8%

Partito Democratico 19,6%

m5s 16,5%

Forza Italia 9,3%

Lega 8,4%

verdi e sinistra 3,6%

azione 3,5%

Italia Viva 3%

+europa 2,3%

altri partiti 5%

Ecco le percentuali rilevate da Tecnè:

Come sempre il dato è particolarmente lusinghiero verso Fratelli d’Italia che conserva sempre un ampio vantaggio sul PD. Il movimento 5 Stelle compensa il podio a distanza di sicurezza. Interessante invece notare ancora una volta il saliscendi tra Lega e Forza Italia, con quest’ultima che per Tecnè è al quarto posto a quasi un punto di vantaggio dal partito di Salvini, cosa alquanto strana e che in effetti molti sondaggi politici danno invece a ruoli ribaltati. Ma rimaniamo a parlare di politica interna e vediamo in generale come gli italiani valutano l’operato del Governo Meloni fin qui. Per farlo però docciamo spostarci, come detto, sugli studi effettuati da Eumetra:

Il governo Meloni è in carica da ormai più di un anno. Ci può dare il suo giudizio sull’operato del governo con un voto da 1 a 10 come a scuola?

Voti positivi 43,80%

Voti negativi 56,20%

I voti positivi sono quelli da 6 a 10, mentre i voti considerati negativi sono invece quelli da 1 a 5. Prevale quindi una preferenza verso il giudizio negativo. Edulcorando possiamo dire quindi che gli italiani danno un voto mediocre al nuovo Governo di centrodestra (inteso quindi che la media sia sul 5, ma non è detto che per gli italiani invece la media non sia ancora più bassa).

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Passiamo sempre con i sondaggi politici di Eumetra, agli altri quesiti della giornata. A tenere banco, come detto, è la guerra in medio oriente. Cosa ne pensano gli italiani delle scelte e delle posizioni prese dalla Meloni?

La guerra tra Hamas e Israele è ancora in corso. Cosa dovrebbe fare Israele a questo punto?

Continuare la guerra a Gaza 4,20%

Fermare la guerra a Gaza, ma solo in caso di rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas 20,20%

Fermare la guerra in ogni caso 59,90%

Non so 15,70%

Plebiscitario in questo caso il giudizio degli italiani. La guerra va fermata in ogni caso, e quindi in buona sostanza possiamo dire che il parere dei nostri connazionali è che Israele ha torto.

Come lei sa, il governo del Sud Africa ha intentato una causa a Israele presso la corte internazionale dell’Aia, accusandolo di genocidio e chiedendo di imporre una cessazione del fuoco.

Secondo lei è giusto intentare una causa per genocidio a Israele?

Sì, è giusto accusare Israele di genocidio 31,80%

È giusto chiedere una cessazione del fuoco, ma non accusare Israele di genocidio 29,90%

No, non è giusto in ogni caso 14,00%

Non so 24,30%

Benché le percentuali siano più moderate, questa seconda domanda offre l’occasione per rafforzare la risposta precedente.

I punti chiave…