Il nuovo anno è appena iniziato e gli italiani vogliono sapere quali saranno le misure che verranno attuate in questi 12 mesi. Ecco quindi l’elenco dei bonus 2024 varati dal Governo Meloni. Aiuti alle famiglie, ai disoccupati e alle imprese con l’intento di riuscire ad attenuare le difficoltà degli italiani. Ce n’è per tutti i gusti, dal Superbonus alla carta per la spesa alimentare. Vediamo brevemente quali sono le voci finite nell’elenco e scopriamo con poche parole cosa vanno a trattare tali incentivi.

Un aiuto per tutto il Paese

Tra le manovre più importanti fatte dal Governo Meloni in questo anno di mandato c’è sicuramente la cancellazione del Reddito di Cittadinanza. Il sostituto diretto di tale servizio assistenziale è ora l’Assegno di inclusione, al quale è associato il Supporto per la Formazione al Lavoro. Per accedere all’ADI bisogna avere un ISEE non superiore ai 9360 euro. Nel nucleo familiare deve inoltre essere presente una persona con disabilità, minorenne, ultrasessantenne o assistito dai servizi sociali. La misura viene elargita fino a un massimo di 7.560 euro annui ed è previsto anche un controbatto per l’affitto di casa. Per quanto riguarda il Supporto per la Formazione al Lavoro, invece, esso è rivolto a persone nella fascia d’età tra 18 e 59 anni e prevede l’inserimento nel nel mondo del lavoro attraverso corsi di formazione ad hoc. Ai partecipanti verranno inoltre elargiti 350 euro mensili.

Tra le misure più attese per i bonus 2024 c’era senza dubbio il Superbonus. Confermata per quest’anno, ma abbassata al 70% (nel 2025 scenderà al 65% e nel 2026 verrà definitivamente cancellata), tale misura è rivolta a coloro che avevano già avviato i lavori nel 2022. Per chi invece deve effettuare interventi per la riqualificazione energetica del proprio immobile, tipo infissi, schermature solari e caldaie a biomassa, c’è l’ecobonus casa con tetto di spesa previsto a 60 mila euro.

Futuro incerto invece per il bonus bollette che per ora rimane confermato solo per il primo trimestre del nuovo anno. È rivolto alle famiglie connon superiore ai 15 mila euro. Confermato invece il Sismabonus, detrazioni del 50% per interventi antisismici.

Rimaniamo nell’ambito domestico con il bonus mobili. Detrazione del 50% per la spesa effettuata su determinate categorie di elettrodomestici. Calato il tetto massimo, si scende da 8000 a 5000 euro. Per quanto riguarda invece l’acquisto dell’immobile, c’è la proroga al bonus mutui under 36 fino al 31 dicembre prossimo. Agevolazione da applicare all’acquisto della prima casa da parte di giovani con ISEE non superiore ai 40 mila euro.

Bonus 2024, le altre misure

Tra le novità di questo nuovo anno c’è invece il bonus mamme. Si tratta di una misura introdotta per le lavoratrici con almeno due figli. Si tratta di una decontribuzione, ossia i contributi vanno interamente a carico dello Stato fino a un tetto massimo di 3000 euro. C’è poi il bonus asilo nido che prevede un contributo per tutte e famiglie con un figlio nato nel 2024, ma all’interno del nucleo familiare deve esserci anche un altro figlio di età inferiore ai 10 anni. Sono davvero tante le manovre relative ai nuovi bonus 2024, tra queste una delle più importanti è senza dubbio quella sugli incentivi auto, che prevede sconti fino a un massimo di 13.750 euro per chi rottama anche il vecchio veicolo. Se si parla di nuove auto elettriche, il bonus che subito dopo ci viene in mente è quello relativo alle colonnine di ricarica. Fino all’80% del prezzo d’acquisto sarà elargito dallo Stato, con tetto massimo che si ferma a 1500 euro per i privati e 8000 euro per le parti comuni dei condomini.

Rimanendo a tema automobilistico c’è poi il bonus trasporti. Quest’anno però i 60 euro per l’abbonamento sono offerti solo ai possessori di Social Card e con ISEE non superiore a 15 mila euro.

I punti chiave…

tante nuove misure per il nuovo anno, tra i bonus nuovi e quelli confermati per i prossimi 12 mesi;

tra le più importanti c’è il Superbonus, che però scende al 70%;

bonus mamma e incentivi auto sono le nuove misure che hanno ottenuto i maggiori consensi.

L’appena citata Social Card (Dedicata a Te) è la carta alimentare per i beni di prima necessità e ne hanno diritto coloro che hanno ISEE inferiore a 15 mila euro. A chiudere il lotto dei bonus 2024 ci sono poi il bonus cultura e quello per lo psicologo. Quest’ultimo è stato più che raddoppiato e ora arriva a 1500 euro per chi ha ISEE non superiore a 50 mila euro. Quello per lainvece si compone di due carte dal valore di 500 euro ciascuna (cumulabili), la prima è offerta ai 18enni all’interno di un nucleo familiare con ISEE sotto i 35 mila euro. La seconda è pensata per premiare chi ha ottenuto 100 all’esame di maturità.