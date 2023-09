I nuovi sondaggi politici di Bidimedia vedono Fratelli d’Italia salire di quasi un punto percentuale, tornando sopra il 29%. Un’ascesa significativa, resa possibile dal contemporaneo crollo di Forza Italia. Il partito di Antonio Tajani è sceso sotto il 6%, dilapidando così per intero i punti percentuali guadagnati grazie all’affetto degli elettori di Silvio Berlusconi. Se Fratelli d’Italia è riuscita ad approfittare del crollo verticale di FI, lo stesso non si può dire per la Lega, che si mantiene stabile poco sopra il 9%. Il Carroccio può comunque sorridere, dato che la forbice di distanza tra lei e Forza Italia si è allargata di un punto percentuale. Restando all’interno del Centrodestra, chiude Noi moderati con lo 0,7%, una percentuale identica rispetto a quella di fine luglio.

Sondaggi politici Bidimedia: le intenzioni di voto degli italiani a settembre

Fratelli d’Italia: 29,1% (+0,9)

Partito democratico: 20,2% (+0,1)

Movimento 5 Stelle: 15,8% (+0,3)

Lega: 9,3% (+0,1)

Forza Italia: 6,4% (-1,0%)

Azione: 3,8% (+0,4)

Alleanza Verdi-Sinistra: 3,2% (=)

+Europa: 2,8% (+0,3)

Italia Viva: 2,6% (-0,2)

Italexit: 1,8% (-0,1)

Unione Popolare: 1,4% (=)

Democrazia sovrana e popolare: 1,0% (-0,1)

Il Partito democratico non riesce a tenere il passo di Fratelli d’Italia, restando stabile poco sopra il 20%.

Sondaggi politici al 4 settembre: Fratelli d’Italia show, male Forza Italia

Ora la distanza tra i dem e il partito della premier Giorgia Meloni è tornata sui valori intorno al 9%. Rimane invece praticamente invariato il vantaggio dei democratici nei confronti del Movimento 5 Stelle, che Bidimedia attesta al 15,8%, in crescita di quasi mezzo punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione di fine luglio. Bene invece Azione, che torna intorno al 4%. Si tratta di un risultato importante, dato che l’appuntamento con le elezioni Europee 2024 non è poi così lontano. In occasione del voto per le Europee, lo ricordiamo, la soglia di sbarramento è fissata al 4%.

Al di sotto di questa soglia troviamo l’alleanza Verdi e Sinistra Italiana, data al 3,2% (stabile rispetto all’ultima rilevazione), +Europa (in crescita al 2,8% grazie a un recupero dello 0,3%) e Italia Viva, che insegue al 2,6% in calo dello 0,2%.

Riassumendo

Chiudono la classifica delle intenzioni di voto di Bidimedia nel mese di settembre Italexit (1,8%), Unione Popolare (1,4%) e Democrazia sovrana e popolare (1,0%). In sintesi, si nota che il partito di Giorgia Meloni è quello che ha visto una crescita maggiore durante i mesi estivi, ma anche Azione di Calenda ha visto un rialzo molto positivo. Vedremo che cosa ci riserveranno idei prossimi giorni.

– Bidimedia ha pubblicato i nuovi sondaggi politici a distanza di più di un mese dagli ultimi.

– Fratelli d’Italia è il partito protagonista di questi sondaggi con il 29,1% delle preferenze.

– Il partito di Giorgia Meloni è quello che è cresciuto più di tutti durante la pausa estiva.

– FdI è riuscito ad approfittare del crollo verticale di Forza Italia, che ha perso l’1% dei voti.

– Bene anche Azione di Carlo Calenda, in rialzo di quasi mezzo punto percentuale.