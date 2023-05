Elezioni europee 2024: sondaggi, come funziona, quando si vota

Sono da poco finite le elezioni comunali che hanno riguardato centinaia di amministrazioni locali in Italia. Per alcune è previsto il ballottaggio a fine mese ma intanto si pensa alle prossime Elezioni europee. Si tratta di un altro appuntamemento davvero importante a livello politico. Il prossimo anno si terranno le nuove elezioni europee, con cui si eleggeranno i nuovi membri del Parlamento europeo. Per l’occasione, l’Italia viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali. Ciascuna di esse elegge un numero di europarlamentari proporzionale a quella che è la popolazione che vive in quell’area. In totale l’Italia può eleggere fino a 76 deputati del Parlamento europeo. Si tratta di 3 europarlamentari in più rispetto al passato, in virtù dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle prossime elezioni europee che si terranno tra un anno.

Elezioni Parlamento Europeo 2024: i sondaggi

Ad oggi i sondaggi sulle elezioni europee del prossimo anno vedono in calo la maggioranza Ursula, costituita dagli eurodeputati di Pp, S&D e Re).

Stando alle ultime rilevazioni, passerebbero da 421 a 385 europarlamentari. Di per sé non sono numeri preoccupanti per Ursula von der Leyen, ma all’interno dell’attuale maggioranza c’è grande preoccupazione intorno al gruppo dei Socialisti&Democratici, colpito dallo scandalo corruzione lo scorso inverno, in concomitanza con i Mondiali di calcio in Qatar.

Se si guarda all’Italia, l’ultimo sondaggio di Ultimora risalente alla prima settimana di maggio dà una panoramica su quella che ad oggi potrebbe essere la distribuzione dei seggi. Ecco la situazione:

Fratelli d’Italia: 25 seggi

Partito democratico: 19 seggi

Movimento 5 Stelle: 14 seggi

Lega: 8 seggi

Forza Italia: 6 seggi

Azione: 4 seggi.

Per Fratelli d’Italia e la premier Giorgia Meloni si tratterebbe di un grande risultato. La prima a ringraziare di nuovo il voto degli italiani potrebbe dunque essere Giorgia Meloni, che vedrebbe andare a rafforzarsi sempre di più la propria leadership in seno al gruppo Ecr.

Come funziona la legge elettorale

Riguardo invece al funzionamento della legge elettorale, in Italia si vota con il proporzionale puro. La soglia di sbarramento è fissata al 4%, dunque la lista che otterrà una percentuale inferiore non potrà eleggere propri rappresentanti per il Parlamento europeo. Cinque le circoscrizioni in cui l’Italia verrà divisa per il voto: Italia insulare, meridionale, centrale, nord-orientale, nord-occidentale. Questi i seggi attribuiti a ciascuna delle circoscrizioni a livello nazionale:

20 seggi all’Italia nord-occidentale

15 seggi all’Italia nord-orientale

15 seggi all’Italia centrale

18 seggi all’Italia meridionale

8 seggi all’Italia insulare.

Elezioni europee 2024: come funziona, quando si vota

Le prossime elezioni europee si terranno in tutta Europa dal 6 al 9 giugno 2024 come ha deciso il Coreper, il consiglio dei rappresentanti permanenti dei governi all’Unione Europea. Ogni Paese deciderà la data in cui la propria popolazione sarà chiamata ad esprimersi. Con ogni probabilità, l’Italia opterà per domenica 9 giugno. Lo spoglio invece avrà inizio in contemporanea in tutti gli Stati dell’Unione europea a partire dalle ore 23:00 del 9 giugno. Solo dopo si conosceranno i nomi dei nuovi membri del Parlamento europeo.

Manca ancora un anno a questo importante appuntamento, ma sicuramente se ne parlerà molto nei prossimi mesi. Ricordiamo che nel 2019, le elezioni europee in Italia svolsero domenica 26 maggio per l’elezone di 73 membri del Parlamento europeo che spettanti al nostro Paese. Il numero di seggi è stato aumentato a 76 nel febbraio 2020.