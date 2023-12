Stavolta i sondaggisti ci propongono un nuovo quesito incentrato sul possibile nuovo leader del centro sinistra. I sondaggi politici aggiornati a oggi, lunedì 4 dicembre 2023, si concentrano sull’opposizione e non solo. Tanti i temi trattati, ma come sempre si parte dalle intenzioni di voto.

Le intenzioni di voto e altri quesiti

Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne? Se lo è chiesto SWG che rivolge il quesito agli italiani su un campione di 800 intervistati. Ecco cosa hanno risposto gli intervistati che hanno partecipato allo studio:

FRATELLI D’ITALIA 28,6

PARTITO DEMOCRATICO 19,4

MOVIMENTO 5 STELLE 16,4

LEGA 9,4

FORZA ITALIA 7,0

AZIONE 3,8

VERDI E SINISTRA 3,6

ITALIA VIVA 3,3

+EUROPA 2,6

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,6

UNIONE POPOLARE 1,4

NOI MODERATI 1,1

ALTRE LISTE 1,8

NON SI ESPRIME 39%

Non si aggiornano in realtà le intenzioni di voto degli italiani.

Secondo lei Landini potrebbe essere il nuovo leader della sinistra?

Sì 25%

No 42%

Non risponde 33%

rimane i primo partito politico del paese secondo tale studio. Passiamo subito al secondo quesito del giorno. Stavolta ci affidiamo agli studi effettuati da Emg e si concentrano sul possibile prossimo leader politico della sinistra. Ecco la domanda:

Non sembra esserci particolare entusiasmo per tale candidato. La maggioranza infatti indica il no come preferenza. Eppure, se passiamo al quesito successivo, ci accorgiamo che per l’elettorato la questione è abbastanza contraddittoria.

Tra Landini, Conte e Schlein chi vorrebbe come leader della sinistra?

Landini 32%

Conte 30%

Schlein 20%

Non risponde 18%

Verrebbe a questo punto da pensare che Landini è quello preferito tra i candidati. In realtà, il quesito precedente, quello esclusivo su Landini, teneva conto anche del parere degli elettori di PD e Movimento 5 Stelle, mentre in questo caso la votazione è appannaggio esclusivo del centro sinistra.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Grande tema quello dello sciopero generale che quest’anno si è diviso per zone del paese. Cosa ne pensano gli italiani? Si tratta di un’iniziativa utile per i lavoratori, oppure si è trattato di una strategia politica?

Secondo lei lo sciopero generale è stata un’iniziativa utile sul fronte dei diritti dei lavoratori o la giudica un’iniziativa politica?

E’ stato utile per i diritti dei lavoratori 38%

E’ stata un’iniziativa politica 39%

Non risponde 23%

Lo studio di Emg continua e passa alla questione relativa al rapporto tra politica e magistratura.

Dopo le parole del ministro Crosetto sul rischio di una “opposizione giudiziaria” teme il ritorno di un conflitto tra politica e magistratura?

Sì 45%

No 21%

Non sa/non risponde 34%

A tal proposito, ha fatto molto discutere l’intervento del ministro, il quale ha affermato che quello che sta subendo è un deliberato attacco da parte dei giudici. Passiamo a questo e risposta offerti dallo studio di Emg:

L’ultimo quesito dei sondaggi politici di oggi 4 dicembre è rivolto alle festività natalizie. I rincari stanno mettendo a dura prova gli italiani, i quali saranno costretti a fare bene i conti ed eventualmente tagliare qualcosa.

Per le festività di Natale quali consumi prevede di tagliare? (possibili più risposte)

Regali 59

Viaggi e vacanze 47

Alimentari 25

Altro 2

Nessun taglio 24

Non sa/non risponde 2

I punti più importanti