Sondaggi politici 4 agosto, lo studio si concentra su Fratelli d’Italia

L’estate procede inesorabile, ma i sondaggi politici non si fermano e si aggiornano con i nuovi studi aggiornati a oggi, venerdì 4 agosto 2023. Stavolta ci affidiamo a SWG per scoprire cosa ne pensano gli italiani in merito ai nostri governanti. In particolare, l’analisi si concentra stavolta sul fenomeno Fratelli d’Italia e su Giorgia Meloni, oltre come sempre a scoprire quali sono le percentuali di voto dei vari partiti al mondo.

Le intenzioni di voto degli italiani

Chi voterebbero i nostri connazionali se si andasse oggi alle urne? Partiamo subito con il sondaggio politico più tradizionale, ossia il voto ai partiti. Ecco le percentuali di gradimenti dell’elettorato nostrano:

FRATELLI D’ITALIA 29,4%

PARTITO DEMOCRATICO 20,0%

MOVIMENTO 5 STELLE 16,3%

LEGA 9,7%

FORZA ITALIA 7,2%

AZIONE 3,4%

VERDI E SINISTRA 3,0%

ITALIA VIVA 2,5%

+EUROPA 2,4%

PER L’ITALIA CON PARAGONE 2,2%

UNIONE POPOLARE 1,7%

ALTRE LISTE 2,2%

NON SI ESPRIME 38%

Aumenta il distacco di Fratelli d’Italia rispetto al precedente studio.

Ora sono più di 9 i punti percentuali che conserva come vantaggio nei confronti del. Da notare comunque una massiccia percentuale di astenuti, ben il 38% degli intervistati ha infatti preferito non esprimersi in merito. Confermati i segnali positivi anche della Lega, che però ha ancora diverso margine da percorrere prima di poter raggiungere il Movimento 5 Stelle, solido al terzo posto a chiusura del podio.

Altro che calo per Giorgia Meloni. Il suo successo continua inesorabile, tanto che di recente Forbes l’ha classificata tra le donne più potenti del mondo. E sondaggi politici di oggi si concentrano in special modo sulla sua figura e il suo partito. E così passiamo al secondo quesito:

Quale direbbe che è la collocazione politica di Giorgia Meloni e del suo partito Fratelli d’Italia?

Estrema sinistra 1%

Sinistra 4%

Centro-sinistra 7%

Centro 4%

Centro-destra 20%

Destra 32%

Estrema destra 15%

Non so / preferisco non rispondere 17%

Singolare che il 12% degli intervistati collochi Fratelli d’Italia tra le posizioni di sinistra.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Il che ci fa interrogare sulla reale cultura politica del nostro elettorato. O forse è una provocazione dei nostalgici del ventennio?

Addentriamoci ulteriormente sul lavoro di Fratelli d’Italia e della premier con il terzo quesito del giorno:

Quanto direbbe che Fratelli d’Italia…

ha una leader valida 97%

rappresenta un centrodestra moderno 92%

è vicina ai problemi della gente comune 90%

è coesa al suo interno 90%

interpreta i bisogni delle imprese 89%

riesce ad imporre la sua linea agli alleati 89%

riesce a concretizzare il suo programma 87%

ha una classe dirigente, oltre alla leader, valida 83%

La quarta domanda è rivolta ai soli elettori del centro destra, nel specifico di Fratelli d’Italia, ed è la seguente:

Secondo lei Fratelli d’Italia riuscirà a mantenere il livello di consensi che ha avuto alle elezioni e ha tuttora nei sondaggi?

solo per breve tempo 2%

anche per le elezioni Europee del prossimo anno 22%

fino alla fine di questa legislatura 27%

anche per la prossima legislatura 41%

non saprei 8%

Infine, chiudiamo questi sondaggi politici offerti da SWG con la quinta e ultima domanda, sempre rivolta all’elettorato della Meloni:

Il prossimo anno alle elezioni europee lei è del tutto sicuro, abbastanza sicuro o indeciso se voterà Fratelli d’Italia?

“Prima volta in cui ha avuto intenzione di votare Fratelli d’Italia” del tutto sicuro abbastanza indeciso

prima del 2020 72%

prima del 2020 72% tra il 2020 e il 2022 61%

dopo le elezioni del 2022 28%

Riassumendo…