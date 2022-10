Sondaggi politici al 31 ottobre: Fratelli d’Italia stacca di 10 punti il Pd, che perde terreno

Dopo il successo alle ultime elezioni politiche, prosegue la marcia inarrestabile di Fratelli d’Italia. I nuovi sondaggi politici di Proger Index Research per la trasmissione PiazzaPulita in onda su La7 vedono il partito di Giorgia Meloni raggiungere quota 28%. Ad oggi, il vantaggio sul Partito democratico ha superato i dieci punti percentuali, uno scenario impensabile fino a poche settimane prima del voto.

C’è da dire che la Meloni sta facendo di tutto per accrescere il consenso attorno alla sua figura, non sbagliando mai un colpo nelle sue prime uscite pubbliche da premier. Successo che, stando così le cose, è destinato a crescere ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.

Sondaggi politici: Pd continua a perdere terreno

Non si arresta, invece, l’emorragia di consensi in seno al Partito democratico. All’indomani della debacle alle politiche del 25 settembre, il segretario nazionale Enrico Letta era stato chiaro: nuova strategia in vista del 2023, quando si terrà il congresso che dovrebbe portare all’elezione della nuova guida del partito.

E in questo periodo di incertezza, si segnala il grande recupero del Movimento 5 Stelle, oggi più che mai di nuovo vicino al Pd. Le due forze politiche sono separate soltanto da un punto e mezzo percentuale, per cui l’ex premier Giuseppe Conte fa bene a voler tirare dritto e aprirsi a qualsiasi alleanza con i dem. Anzi, è vero il contrario, con l’ex presidente del Consiglio determinato a dare una maggiore identità e allo stesso tempo visione a tutto il Movimento.

Lega non cresce, Terzo Polo pronto ad approfittarne

Chi pensava che il ritorno al governo potesse portare buone notizie nella Lega sarà rimasto sorpreso nel constatare come in realtà nulla sia cambiato.

Anche negli ultimi sondaggi di fine ottobre il Carroccio di Matteo Salvini è sotto il 9%, una percentuale destinata a diminuire ancora se si confermasse il trend di settembre e ottobre. Lega che deve ora guardarsi anche dal Terzo Polo, la neo formazione politica che mette insieme Azione di Carlo Calenda e Matteo Renzi di Italia Viva. La distanza tra Lega e Terzo Polo è nell’ordine di mezzo punto percentuale.

Più staccati invece Forza Italia e Sinistra Italiana. Se è vero che il partito di Silvio Berlusconi si trova poco sotto il 7%, lo è altrettanto il calo di oltre un punto percentuale rispetto al mese scorso. Indietro anche Sinistra Italiana, +Europa e Italexit, con quest’ultima ancora lontana dalla soglia psicologica del 3%.

Intenzioni di voto fine ottobre dell’istituto Proger Index Research

-Fratelli d’Italia: 28,0%

-Partito democratico: 17,6%

-Movimento 5 Stelle: 16,2%

-Lega: 8,6%

-Terzo Polo: 8,1%

-Forza Italia: 6,8%

-Verdi e Sinistra Italiana: 4,1%

-+Europa: 3,2%

-Italexit: 2,2%.

Insomma nulla di nuovo rispetto al pre-elezioni, se non che il PD continua a perdere terreno in questi sondaggi politici.