Nuovo appuntamento con i sondaggi politici del momento. Chi voterebbero gli italiani se si andasse alle urne oggi 31 gennaio? Se lo è chiesto SWG che ha offerto anche altri interessanti quesiti sulla nostra politica e non solo. Oltre alla fiducia negli attuali leader, infatti, i sondaggisti hanno anche chiesto cosa ne pensano gli italiani delle elezioni che si terranno negli Stati Uniti a novembre. Vediamo cosa hanno risposto.

Il voto ai partiti

Come sempre, spazio di precedenza dato al voto ai partiti.

Se dovesse votare oggi alle elezioni europee, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente?

FRATELLI D’ITALIA 28,5%

PARTITO DEMOCRATICO 19,5%

MOVIMENTO 5 STELLE 15,9%

LEGA 8,7%

FORZA ITALIA 7,2%

AZIONE 4,3%

VERDI E SINISTRA 3,9%

ITALIA VIVA 3,3%

+EUROPA 2,5%

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,4%

UNIONE POPOLARE 1,3%

ALTRE LISTE 3,5%

NON SI ESPRIME 38%

Anche questa volta i sondaggi politici danno un netto vantaggio a, ma vediamo le percentuali nel dettaglio:

Sono 9 i punti percentuali che il partito della Meloni ha di vantaggio sul PD. Si allungano le distanze anche tra questi e il Movimento 5 Stelle. SWG inoltre vede la Lega nettamente più avanti di Forza Italia, a dispetto di quanto invece dicevano i sondaggi politici della volta scorsa. In questo caso c’è un punto e mezzo in più a favore di Salvini. Ma passiamo al secondo quesito, quello dedicato alla fiducia nei leader statunitensi. Quanta ne hanno gli italiani?

Lei ha molta, abbastanza, poca o nessuna fiducia nei seguenti personaggi politici?

JOE BIDEN 23%

DONALD TRUMP 21%

E con questo quesito andiamo dritti alla terza domanda, la quale riguarda appunto le prossime elezioni USA:

Il 5 novembre 2024 si svolgeranno le elezioni presidenziali per eleggere il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Dai pronostici appare sicuro che la sfida sarà tra Joe Biden e Donald Trump. Lei chi vorrebbe come prossimo Presidente?

JOE BIDEN 23%

DONALD TRUMP 23%

NESSUNO DEI DUE 54%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Da quel che abbiamo visto nel precedente sondaggio politico, gli italiani non nutrono grande fiducia in nessuno dei due leader statunitensi.

A suo parere i leader di partito dovrebbero candidarsi alle elezioni europee?

Tradunque ci vorrebbe un terzo e migliore candidato e speriamo che gli State ce l’abbiano. Spostiamoci ora sugli studi offerti dall’Istituto Ixè S.r.l per scoprire quali sono gli altri quesiti proposti all’elettorato e cosa ne pensano i nostri connazionali.

Sì 33,4

No 61,2

non saprei 5,4

Si torna a parlare delle elezioni europee, dunque, e lo si fa con una domanda che già è stata motivo di dibattito in Italia. A quanto pare gli italiani non ritengono giusto che un leader di partito si candidi, e il risultato in questo caso è davvero plebiscitario. Ecco le ultime domande del giorno offerte ancora dall’Istituto Ixè:

Secondo lei, un politico (parlamentare o membro del Governo), coinvolto in vicende giudiziarie, dovrebbe dimettersi dall’incarico…

appena risulta indagato (riceve un avviso di garanzia) 45,3%

se c’e’ un rinvio a giudizio, quindi un’accusa del Pubblico Ministero 28,1%

solo in caso di condanna 25,4%

non saprei 1,2%

Quanta fiducia ha nel Presidente della Repubblica Sergio Mattarella?

molta fiducia 36%

abbastanza fiducia 40%

poca fiducia 16%

nessuna fiducia 8%

(non sa 1%)%

