tornano puntuali come sempre i sondaggi politici stavolta aggiornati a oggi, venerdì 1 dicembre. Il tema caldo del momento è quello relativo alla violenza sulle donne, ma come sempre non mancano le intenzioni di voto degli italiani con le percentuali ai vari partiti. Vediamo insieme chi voterebbero oggi i nostri connazionali.

Intenzioni di voto

Si parte dal tradizionale voto ai partiti, i sondaggi politici di oggi confermano ancora una volta la predominanza di Fratelli d’Italia nel giudizio dell’elettorato. PD e M5S continuano a completare il podio, mentre fa un leggero passo in avanti la Lega.

FRATELLI D’ITALIA 28,6

PARTITO DEMOCRATICO 19,4

MOVIMENTO 5 STELLE 16,4

LEGA 9,4

FORZA ITALIA 7,0

AZIONE 3,8

VERDI E SINISTRA 3,6

ITALIA VIVA 3,3

+EUROPA 2,6

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,6

UNIONE POPOLARE 1,4

NOI MODERATI 1,1

ALTRE LISTE 1,8

NON SI ESPRIME 39%

Ecco le percentuali di voto:

Con il Governo alle prese con la grande Manovra 2024, la quale non sarà avara di novità anche piuttosto impopolari, gli italiani si concentrano su fatti di attualità che continuano purtroppo a scuotere il paese. Il tema caldo torna ad essere la violenza sulla donne, un problema che sta raggiungendo livelli di cronaca nera sempre più incomprensibili, e forse servirà una vera rivoluzione culturale per cancellarla dalle nostra pagine. Se per il voto ai partiti ci siamo affidati agli studi effettuati da SWG, per quanto riguarda i nuovi quesiti che vi proponiamo abbiamo invece scelto l’analisi effettuata da BiDiMedia per conto della sua stessa Associazione. Ecco il primo quesito:

Pensa che in Italia ci sia un’emergenza femminicidi?

Sì: 72%

No: 21%

Non so: 7%

Plebiscitaria la risposta degli italiani, i quali credono appunto che quello che ancora stiamo vivendo oggi sia un problema caratteristico del nostro paese. Si tratta inoltre di un fenomeno che non sembra vivere una fisiologica e sperata flessione, come dimostra il successivo quesito:

Secondo lei i femminicidi in Italia sono:

In aumento: 48%

Stabili: 37%

In diminuzione: 8%

Sondaggi politici, la violenza di genere

Anche gli altri quesiti si concentrano sula violenza sulle donne e approfondiscono l’aspetto che lo caratterizza andando a formulare nuove domande agli italiani intervistati:

Secondo lei a cosa è dovuto l’alto numero di donne uccise e/o abusate da uomini?

E’ un problema culturale: 39%

Gli uomini pensano che le donne siano di loro proprietà: 38%

Nel mondo moderno le donne hanno troppa indipendenza: 3%

Alla diversità fisica tra uomini e donne: 3%

Non ritengo esista una problematica reale riguardo ad abusi o femminicidi: 7%

Altro: 10%

Come accennavamo poco sopra, il problema del nostro paese sembra essere di tipo culturale, e quindi diventa sostanzialmente un reale elemento di distinzione rispetto agli altri tipi di violenza.

Ha mai subito violenze, prevaricazioni da parte degli uomini? (solo donne)

Sì, fisiche: 4%

Sì, psicologiche: 22%

Sì, entrambe: 21%

No, ma ho conoscenza diretta di donne che ne hanno subite: 21%

No: 32%

Chiudiamo con l’ultimo quesito, il quale ci fa capire quanto la paura da parte delle donne sia ancora fortemente radicata nei soggetti che subiscono violenza, tanto che sono ancora troppi i casi in cui tale abuso non è stato denunciato alle autorità, cosa che ci fa capire quanto il fenomeno sia ancora più grande:

A queste violenze è seguita una denuncia?

(solo donne, esclusi i no alla domanda precedente)

Sì: 17%

No: 72%

Non so: 11%

I punti chiave…