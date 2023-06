Come ogni settimana, è giunta la Supermedia dei sondaggi politici realizzati dal 15 al 28 giugno. Ricordiamo che sono stati presi in considerazione, come sempre, quelli degli istituti Emg, Euromedia, Noto, Ixè, Quorum, Swg e Tecné.

Ebbene, da essi emerge che l’effetto Berlusconi continua a farsi sentire e molto a scapito soprattutto della Lega che perde ancora terreno. Non si sa quanto “l’effetto Cavaliere” proseguirà: si suppone, però, che venendo meno la componente emotiva per la scomparsa dell’ex premier, le intenzioni di voto si riassesteranno.

Sono interessanti anche i sondaggi politici effettuati da Euromedia Research per Porta a Porta che, oltre a quale Partito voterebbero, ha chiesto agli elettori cosa ne pensano della tenuta del Governo e del turismo.

Euromedia Reasearch per Porta a Porta

Ieri sera durante la trasmissione Porta a Porta condotta oramai da anni da Bruno Vespa, sono stati diramati i risultati dei sondaggi politici di Euromedia Research. In primis è stato chiesto agli italiani quale partito voterebbero se oggi ci fossero le elezioni politiche. Ebbene, il 29,2% ha risposto Fratelli d’Italia mentre il 20,2% il Partito Democratico. Il 16,2% il Movimento Cinque Stelle, l’8,4% la Lega per Salvini Premier, il 7% Forza Italia-Berlusconi, il 4,6% Azione-Calenda e il 4% Italia Viva-Renzi.

Inoltre è stato chiesto ai cittadini se considerano saldo e stabile il Governo targato Meloni. Il 49,5% ha risposto di si mentre il 38,7% di no in quanto subirebbe delle importanti fibrillazioni da parte dei diversi partiti che compongono la maggioranza.

È stata poi fatta una domanda importante: se si è favorevoli o contrari alla ratifica del Mes, il 38,9% delle persone intervistate ha risposto di essere favorevole mentre il 27,6% contrario.

E poi è arrivata la domanda sul turismo che per il 70,5% non è adeguatamente valorizzato.

Sondaggi politici 30 giugno: ecco chi sale e chi scende

Per il 20,6% è adeguatamente valorizzato mentre il 3,5% non è una risorsa. Infine, è stato chiesto se l’intervento del Governo su Airbnb e sugli affitti brevi (obbligo di permanenza di almeno due notti per le strutture che si trovano nei centri storici delle città metropolitane) è corretto. Stranamente il 47,1% non condivide questa misura mentre il 29,4% si.

L’effetto Berlusconi resta negli ultimi sondaggi Supermedia per cui ci si chiede quanto esso durerà. Un’indagine effettuata da Ipsos e pubblicata sul Corriere della Sera rivela che soltanto il 18% degli italiani crede che Forza Italia possa reggere alla scomparsa del Cavaliere. Il 30%, poi, crede che il partito perderà voti a favore di Fratelli d’Italia mentre il 12% è convinto che ci sarà un’altra emorragia di voti verso il Terzo Polo, Azione e Italia Viva. Solo l’11% è invece convinto che la Lega beneficerà dei voti.

Ma passiamo all’ultima Supermedia. Fratelli d’Italia resta stabile al comando con il 28,9% delle preferenze, rispetto a due settimane fa guadagna anche lo 0,1%. Seguono poi Pd e Movimento Cinque Stelle che restano stabili il primo al 20,2% e il secondo al 15,8%. La Lega perde invece lo 0,5% e scende all’8,7% mentre Forza Italia guadagna lo 0,9% e si porta all’8,2%. Sia Azione che Italia Viva perdono punti percentuali, il primo lo 0,3% e si porta al 3,9% mentre il secondo e scende al 3,2%. Verdi e Sinistra guadagnano invece lo 0,1% e si portano al 3% mentre +Europa scende dello 0,2% (2,3%) mentre ItalExit dello 0,3% (1,9%).

Riassumendo…

1. Negli ultimi sondaggi politici della Supermedia si nota che l’effetto Berlusconi si fa ancora sentire

2. Fratelli d’Italia resta stabile al comando

3. Forza Italia sale dello 0,9% tallonando la Lega che invece scende nelle intenzioni di voto

4. Tutto stabile, invece, per Pd e Movimento Cinque Stelle.

[email protected]