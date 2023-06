Sondaggi politici 28 giugno, l’Italia crede nella Meloni, ma poco nel suo governo

Sono alquanto paradossali i nuovi sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 28 giugno 2023. Stavolta ci affidiamo agli studi effettuati da Tecnè per conto dell’agenzia Dire. Chi voterebbero gli italiani se si andasse alle urne oggi? A breve vedremo che il dato in questione è ancora inequivocabile. Decisamente più ambiguo invece lo studio relativo alla fiducia a Presidente del Consiglio e Governo, i cui numeri se comparati danno vita a una piccola contraddizione.

Il voto ai partiti

Sempre più chiaro il vantaggio di Fratelli d’Italia rispetto al Partito Democratico. Dopo un piccolo accorciamento del gap, in questa settimana secondo Tecnè si registra un nuovo distacco ancora più ampio. Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne? Ecco le percentuali:

Fratelli d’Italia 29,5%

Partito Democratico 20%

Movimento 5 Stelle 15,3%

Forza Italia 11,5%

Lega 8,4%

Azione 3,4%

Verdi-sinistra 3,1%

Italia Viva 2,5%

+europa 2,2%

altri 4,1%

Sempre più ampio dunque il margine tra i primi due partiti di testa. Il Movimento 5 Stelle continua ad essere la terza forza politica del paese.

Qual è la fiducia che gli italiani hanno nel nuovo premier Giorgia Meloni?

ha fiducia 53,6%

non ha fiducia 42,4%

non sa 4%

Qual è la fiducia nel Governo?

ha fiducia 47,7%

non ha fiducia 46,2%

non sa 6,1%

I sondaggi politici però ci confermano un dato interessante, ossia il boom di Forza Italia che, dopo la morte del suo leader e fondatore, sta vivendo un periodo d’oro, riuscendo addirittura a superare la Lega nelle preferenze dell’elettorato italiano. Ora però concentriamoci sugli altri quesiti offerti al campione. E qui entriamo nel merito della contraddizione paradossale succitata poco sopra. Ecco la domanda e la relativa risposta:

Le preferenze per la meloni sono abbastanza nette, mentre decisamente più equilibrato il giudizio sul Governo, con gli italiani che si dividono tra fiduciosi e delusi.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Come si spiega questo dato? a quanto pare sembra che i nostri connazionali abbiano una certa fiducia per la premier, ma meno per le persone che la circondano durante questo suo mandato.

Stavolta ci spostiamo sugli studi effettuati da Qorum per svelare le altre opinioni degli italiani in merito al lavoro del Governo.

Pensi a quanto fatto dal Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi primi mesi dall’insediamento. Mi può dire, globalmente, che giudizio dà sul lavoro fatto dal Governo sinora?

Positivo 45

Negativo 47

Non so 8

L’attualità poi si sposta su argomenti estremamente sentiti in questo momento nel nostro paese, come l’incidente provocato dal gruppo di Youtubers dei TheBorderline che è costato la vita a un bambino di 5 anni.

In questi giorni si parla molto dell’incidente stradale di Casal Palocco, costato la vita a un bambino e causato da un gruppo di ragazzi al volante di una Lamborghini presa a noleggio mentre giravano un video per YouTube. Secondo lei chi è il principale responsabile di questa tragedia?

I ragazzi 27%

Le famiglie che non hanno saputo educare i ragazzi 35%

La scuola che non ha saputo educare i ragazzi 4%

I social network che incentivano anche economicamente comportamenti di questo tipo 29%

Non so 5%

