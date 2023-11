Stavolta lo studio offertoci dai sondaggi si concentra non solo sui sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 29 novembre, ma anche al voto personalizzati ai vari parlamentari in base ad alcune scelte fatte. Ad esempio, cosa ne pensa l’elettorato riguardo alle posizioni della Meloni sulla Guerra in Palestina, oppure riguardo alle posizioni della Schlein in merito alla violenza sulle donne? Scopriamolo insieme.

Il voto ai partiti

Come sempre, si parte dal classico, ossia dal voto ai partiti. Chi voterebbero oggi i nostri connazionali se andassero alle urne proprio in questa giornata? Ecco le percentuali di voto nei sondaggi politici offerti da SWG:

Se dovesse votare oggi alle elezioni nazionali, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente?

FRATELLI D’ITALIA 28,6

PARTITO DEMOCRATICO 19,4

MOVIMENTO 5 STELLE 16,4

LEGA 9,4

FORZA ITALIA 7,0

AZIONE 3,8

VERDI E SINISTRA 3,6

ITALIA VIVA 3,3

+EUROPA 2,6

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,6

UNIONE POPOLARE 1,4

NOI MODERATI 1,1

ALTRE LISTE 1,8

NON SI ESPRIME 39%

Si registra un importante calo da parte di Fratelli d’Italia in cima alle preferenze degli italiani.

Lei ha molta, abbastanza, poca o per niente fiducia in…

Giorgia Meloni 36%

Giuseppe Conte 29%

Antonio Tajani 28%

Elly Schlein 23%

Matteo Salvini 22%

Il partito della Meloni conserva comunque circa 9 punti percentuali di vantaggio sul PD sempre secondo. Invariata la situazione alle spalle, mentre segna qualche leggero aumento il gradimento di Forza Italia. Ad ogni buon conto, non mancano i mugugni da parte dell’elettorato, poiché alcune scelte politiche non sono state assimiliate con la positività sperata. Pensiamo ad esempio alla questione Opzione Donna , ed è proprio su questi temi che il PD spera di poter recuperare terreno nei confronti del. Ma entriamo finalmente nel vivo della questione con gli altri studi effettuati da SWG. Ecco domanda e risposta degli italiani:

I punti positivi sono tutti a favore della Meloni, anche se il gradimento per Giuseppe Conte continua a crescere e dimostra che probabilmente è lui il vero antagonista della nostra premier.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Altra domanda sostanzialmente in linea con il sondaggio precedente, ossia un leader politico da mettere a capo del Consiglio. Chi sceglierebbero gli italiani? È proprio quanto chiesto da SWG al suo campione formato da 800 intervistati:

Se potesse scegliere chi mettere a capo di un nuovo Governo, chi sceglierebbe?

Giorgia Meloni 20

Giuseppe Conte 15

Mario Draghi 13

Elly Schlein 7

Matteo Salvini 4

Antonio Tajani 4

altri 5

non saprei 32

Si conferma dunque il gradimento verso Conte subito alle spalle della Meloni. Interessante notare la presenza di Mario Draghi nella lista dei papabili. Ci spostiamo ora su temi di maggiore attualità sociale, senza però perdere di vista quello che è il succo della politica, ossia le scelte e le azioni fatte dai nostri governanti. In questo caso, seguono una serie di domande relative alle posizioni assunte dai nostri leader politici in merito a importanti questioni internazionali:

A ciascuno dei leader politici elencati dia un voto rispetto alle posizioni assunte sulla questione dei femminicidi e del maschilismo (voti da 1 a 10)

Elly Schlein 5,7

Giuseppe Conte 5,5

Giorgia Meloni 5,3

Antonio Tajani 5,0

Matteo Salvini 4,1

A ciascuno dei leader politici elencati dia un voto rispetto alle posizioni assunte sulla questione della guerra in Israele (voti da 1 a 10)

Giorgia Meloni 4,9

Antonio Tajani 4,8

Elly Schlein 4,6

Giuseppe Conte 4,6

Matteo Salvini 4,1

Da notare come in entrambi i quesiti, nessuno dei leader politici raggiunge la sufficienza. In pratica, nessuno di essi ha pienamente soddisfatto i gusti dell’elettorato.

I punti più importanti…