I sondaggi politici Tecnè-Dire di quest’ultima settimana di maggio mettono in evidenza lo strapotere di Fratelli d’Italia rispetto a tutti gli altri partiti italiani. Uno strapotere destinato a proseguire a lungo, secondo i dati di queste settimane, nonostante una piccola crisi attraversata tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Una crisi che non ha però lasciato tracce, anzi forse ha reso il partito di maggioranza ancora più solido di fronte alle avversità abbattutesi sull’Italia negli ultimi tempi. Ne è la diretta dimostrazione il colpo di reni in questo mese di maggio, un colpo da ko per molti dei protagonisti dell’agone politico italiano. Di seguito le percentuali di voto degli italiani registrate dall’agenzia Tecnè-Dire. a fine maggio.

Sondaggi politici: le intenzioni di voto degli italiani a fine maggio

Fratelli d’Italia: 29,7% (+0,3)

Partito democratico: 20,0% (+0,2)

Movimento 5 Stelle: 15,5% (-0,2)

Lega: 9,0% (-0,1)

Forza Italia: 8,2% (-0,1)

Azione: 4,3% (=)

Sinistra Italiana/Verdi: 2,9% (-0,1)

Italia Viva: 2,8% (+0,1)

+Europa: 2,3% (-0,1).

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia torna a un passo dal 30%

I nuovi sondaggi politici Tecnè-Dire danno Fratelli d’Italia al 29,7%, in rialzo dello 0,3% rispetto all’ultima rilevazione di una settimana fa. Tra tutte le forze politiche del Paese, Fratelli d’Italia è quella che cresce più di tutte, a conferma di un ottimo momento attraversato da FdI. D’altronde non è un caso che il partito di Giorgia Meloni abbia da tempo conquistato la maggioranza anche tra gli italiani, quando invece prima era un’alternanza continua tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico, rispettivamente in terza e seconda posizioni, entrambi staccatissimi rispetto al partito della premier Giorgia Meloni.

In casa dem non tutto comunque è da buttare, anzi.

Sondaggi politici al 29 maggio: dominio Fratelli d’Italia, giù M5S e Lega

Grazie al +0,2% fatto registrare rispetto all’ultima rilevazione, il Pd della segretaria Elly Schlein è di nuovo a quota 20%. Si allarga anche la forbice di distanza tra i democratici e il Movimento 5 Stelle, con quest’ultimo in calo dello 0,2 per cento. Dati alla mano, la nuova distanza tra i pentastellati e i dem è nell’ordine dei 4,5 punti percentuali. In prossimità delle elezioni amministrative i 5 Stelle avevano risposto in maniera convincente, riprendendo la marcia pre e post elezioni politiche. L’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vertici del Movimento si augurano che questa possa essere una semplice flessione.

Battuta d’arresto anche per Forza Italia e Lega, rispettivamente in quinta e quarta posizione tra le principali forze politiche del Paese. Per entrambe si registra un calo minimo dello 0,1%, tanto basta per allontanarsi da Fratelli d’Italia di quasi mezzo punto percentuale in una sola settimana. Più di qualche addetto ai lavori aveva pronosticato una possibile crescita della Lega in virtù dell’ufficialità del Ponte sullo Stretto, ma al momento manca ancora il supporto per Salvini e, più in generale, la Lega, stando almeno ai numeri che in precedenza la Lega era abituata ad avere.

Riassumendo