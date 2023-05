Sondaggi politici: Centrodestra cresce, le intenzioni di voto ad oggi 22 maggio 2023

Inizia la penultima settimana di maggio e puntuale torna l’appuntamento con la rubrica sui sondaggi politici. Stavolta le intenzioni di voto sono quelle di Termometro Politico e fanno riferimento agli ultimi giorni. Sorride il centrodestra, in particolare con Fratelli d’Italia. Non lo stesso si può dire invece con il Partito democratico, la cui flessione potrebbe far suonare più di un campanello d’allarme. I dem devono anche guardarsi le spalle dal possibile ritorno del Movimento 5 Stelle, con i pentastellati che confermano il trend positivo culminato con le ultime elezioni amministrative. Va anche ricordato che domenica 28 e lunedì 29 maggio si svolgeranno i ballottaggi per le elezioni comunali in alcune città italiane. Da qui si capirà anche se il Centrodestra riuscirà a conquistare alcune roccaforti del Centrosinistra.

Sondaggi politici oggi 22 maggio 2023 Termometro Politico

Fratelli d’Italia: 29,5%

Pd: 19,0%

Movimento 5 Stelle: 16,0%

Lega: 9,4%

Forza Italia: 7,6%

Azione: 4,0%

Italexit Paragone: 2,5%

Italia Viva: 2,4%

+Europa: 2,2%

Democrazia Sovrana Popolare: 1,4%

Unione Popolare: 1,3%.

Fratelli d’Italia, insieme agli altri partiti della coalizione di Centrodestra, fa registrare il segno +, aumentando così il divario rispetto al Partito democratico, quest’ultima settimana in leggera flessione. Nonostante quota 30% rimanga ancora lontana, FdI può festeggiare il divario tornato sopra i 10 punti percentuali con il Pd. Divario destinato a crescere qualora dovesse confermarsi il trend positivo per l’intera coalizione di maggioranza. In tal senso, c’è più di un segnale che porta in questa direzione, visto che l’opinione pubblica si è espressa a favore del ritorno di Giorgia Meloni dal G7 di Hiroshima per esprimere la sua solidarietà all’Emilia-Romagna e mettersi subito al lavoro per aiutare le persone colpite dall’alluvione.

La flessione del Partito democratica non è di per sé allarmante, resta però il dato del primo stop per la nuova segretaria dem Elly Schlein dopo la sua elezione. A pesare sul risultato degli ultimi sondaggi politici anche la larga vittoria del Centrodestra sul Centrosinistra al primo turno delle elezioni amministrative. La sconfitta al voto accelererà il processo di riforma in seno al Partito democratico? Non è un mistero che con questa legge elettorale i partiti debbano unirsi per avere qualche possibilità di vincere. E se a destra la via è ormai tracciata, nel Centrosinistra i dubbi irrisolti rimangono.

Sondaggi politici: Centrodestra cresce, le intenzioni di voto ad oggi 22 maggio 2023

Un potenziale alleato che potrebbe riportare l’intera coalizione a contatto con il Centrodestra è il Movimento 5 Stelle, soprattutto ora che a ricoprire il ruolo di segretaria del partito Elly Schlein. Negli ultimi tempi in più di un’occasione Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno mostrato di avere posizioni simili su più temi, in particolare sull’ambiente. Prove generali per una possibile intesa?

Gli ultimi sondaggi politici ad oggi, 22 maggio, sembrano parlare chiaro. Fratelli d’Italia, insieme agli altri partiti della coalizione di Centrodestra, continua a crescere e aumenta anche il divario, seppur leggero, con il Centrosinistra. Dopo la fine del ballottaggio delle Elezioni Comunali, quindi, si avranno ancora più certezze per quanto riguarda il gradimento degli italiani.