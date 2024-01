Nuovo interessante appuntamento dedicato ai sondaggi politici. Cosa ci dicono quelli di oggi, venerdì 19 gennaio 2024? Stavolta ci affidiamo agli studi effettuati da Euromedia Research per conto di EuroWeek News per scoprirlo. Al vaglio dei sondaggisti la manovra del Governo. Cosa ne pensano gli italiani su tasse e provvedimenti vari presi dalla Meloni e il suo entourage politico? Scopriamolo insieme.

Il voto ai partiti

Prima di scoprire cosa ne pensano gli italiani in merito alla Manovra 2024, spazio come ormai tradizione al voto ai partiti.

FRATELLI D’ITALIA 29,0%

PARTITO DEMOCRATICO 19,4%

MOVIMENTO 5 STELLE 16,1%

LEGA 8,8%

FORZA ITALIA 7,2%

AZIONE 4,0%

ITALIA VIVA 3,5%

VERDI E SINISTRA 3,4%

+EUROPA 2,3%

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,6%

UNIONE POPOLARE 1,4%

NOI MODERATI 1,0%

ALTRE LISTE 2,3%

NON SI ESPRIME 38%

I sondaggi politici stavolta si affidano però a SWG per scoprire chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne. Ecco le percentuali di voto:

Rimane dunque invariato il vantaggio di Fratelli d’Italia nei confronti del PD. Proprio a tal proposito, c’è grande bagarre all’interno del partito, in quanto si inizia a mettere seriamente in discussione il carisma della leader Elly Schlein, e non è da escludere che possa essere scaricata con un cambio ai vertici, con possibili novità per il nuovo segretario di partiti. Per quanto riguarda invece le altre posizioni, prosegue il buon momento del Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che continua ad essere tra le preferenze più gradite tra gli italiani che sperano in una vera opposizione all’attuale governo Meloni. Rimane più defilata la Lega, mentre Forza Italia guadagna qualche punto percentuale. Ma veniamo finalmente allo studio condotto da Euromedia Research. Ecco la prima domanda rivolta al campione:

Lei quanto si ritiene soddisfatto di questa nuova manovra economica?

Molto 2,3%

Abbastanza 25,9%

Poco 26,6%

Per nulla 28,1%

Non sa/Non risponde 17,1%

Non proprio una debacle, ma poco ci manca. Addizionando infatti le percentuali di coloro che si considerano poco o per nulla soddisfatti della manovra economica, si arriva a circa il 55%, mentre coloro che si dicono molto o abbastanza soddisfatti arrivano in totale al 28,2% soltanto.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Stiamo quindi parlando di quasi la metà rispetto ai delusi.

Proseguiamo con le domande offerte da Euromedia Research. Ecco l’altro interessante quesito riguardante le conseguenze dirette a cui porterà tale manovra:

Secondo Lei, per i cittadini italiani, questa manovra porterà principalmente…

dei benefici 16,5

degli svantaggi 43,4

Nessun impatto per i cittadini 23,6

Non sa/Non risponde 16,5

Anche in questo caso le percentuali sono indicative del malcontento degli italiani. Il successivo quesito si concentra invece sul tema delle tasse, sul quale anche in questo caso il Governo ha effettuato scelte che hanno fatto storcere il naso a molti, anche se non mancano però coloro che approvano tali decisioni.

Parlando di tasse, per questo nuovo anno Lei crede che pagherà…

meno tasse rispetto al 2023 8,4%

più tasse rispetto al 2023 43,3%

le stesse tasse del 2023 35,1%

Non sa/Non risponde 13,2%

Pessimisti gli italiani anche in questo senso. La maggioranza crede che pagherà più tasse quest’anno, o che quanto meno la situazione rimarrà invariata. Sono pochi infatti coloro i quali pensano che pagheranno di meno. Ed eccoci infine all’ultima domanda:

Sempre in tema di tasse, Lei promuove o boccia l’operato del Governo Meloni?

Promuovo il Governo Meloni sul tema delle tasse 28,0%

Boccio il Governo Meloni sul tema delle tasse 58,7%

Non sa/Non risponde 13,3%

Stavolta il dissenso è plebiscitario, il che mette in forte crisi quello che potrebbe essere il futuro status quo dell’attuale Governo Meloni.

I punti chiave…