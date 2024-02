Nuovo importante aggiornamento relativo ai sondaggi politici e alle questioni di attualità più importanti del momento. Stavolta lo studio si aggiorna a oggi, mercoledì 28 febbraio e ci offre uno squarcio di quelle che sono le idee degli italiani in merito alla guerra in Ucraina contro la Russia. Cosa ne pensano i nostri connazionali? Sono davvero convinti che l’Italia dovrebbe defilarsi dalla diatriba bellica che si è scatenata tra Putin e Zelensky?

Il voto ai partiti

Anche per questa volta, la precedenza la offriamo ai sondaggi politici dedicati ai partiti.

FRATELLI D’ITALIA 28,2

LEGA 8,3

FORZA ITALIA 7,9

NOI MODERATI 1,1

PD – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 18,3

ALLEANZA VERDI-SINISTRA-RETI CIVICHE 3,5

+ EUROPA CON EMMA BONINO 2,2

MOVIMENTO 5 STELLE 17,0

AZIONE 3,3

ITALIA VIVA 3,6

ITALEXIT- CON PARAGONE 2,0

UNIONE POPOLARE 1,8

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 1,0

ALTRE LISTE 1,8

Chi voterebbero oggi gli italiani se si andasse in questo momento alle urne? Lo studio ci viene offerto da, il quale ha le idee chiare a riguardo, ecco le percentuali:

Sempre più alto il gap che separa Fratelli d’Italia dal PD, anche in questo caso parliamo di quasi 10 punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle fa un ulteriore balzo in avanti e si mette a poco più di un punto percentuale dal Partito Democratico. Forza Italia si avvicina nuovamente alla Lega, ma entrambe rimangono ampiamente distanti dal podio. I sondaggi politici di Ipsos si concentrano poi anche su altri quesiti sempre dedicati alla nostra scena politica.

Qual è il suo livello di gradimento nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni?

voti positivi (6-10) 41%

voti negativi (1-5) 48%

(non sanno, non indicano) 11%

Qual è il suo livello di gradimento nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni?

voti positivi (6-10) 42%

voti negativi (1-5) 48%

(non sanno, non indicano) 10%

Chiara a questo punto l’indicazione, con la maggioranza che inizia a storcere il naso verso questo Governo, così come in effetti anche avevamo rilevato da alcune manovre mal digerite dagli italiani.

Qual è il suo livello di gradimento per l’operato dei seguenti leader di partito… ?

Antonio Tajani – FI 34%

Giuseppe Conte – M5S 31%

Matteo Salvini – Lega 25%

Elly Schlein – PD 24%

Maurizio Lupi – Noi Moderati 21%

Nicola Fratoianni – SI 21%

Angelo Bonelli – Verdi 19%

Riccardo Magi – + Europa 19%

Carlo Calenda – Azione 19%

Matteo Renzi – IV-Centro 14%

Sondaggi politici, la guerra in Ucraina

Ipsos ci porta poi a conoscere le preferenze degli italiani in merito agli altri leader. Ecco le percentuali:

Eccoci finalmente giunti all’argomento principale della giornata, ossia la guerra in Ucraina, scontro bellico che ormai dura da ben due anni. Per scoprire cosa ne pensano gli italiani ci siamo affidati agli studi effettuati da Demopolis per conto di La7.

Dopo 2 anni dall’inizio della guerra tra Russia ed Ucraina, l’Europa dovrebbe:

Mantenere fermamente la propria posizione nel supporto all’Ucraina contro la Russia: 28%

Impegnarsi diplomaticamente per una tregua e per provare a favorire un negoziato tra Mosca e Kiev: 65%

Non sa: 7%

Nel 2024 l’Italia dovrebbe continuare ad inviare armi all’Ucraina?

Sì: 40%

No: 53%

Non sa: 7%

I Paesi della Nato (Italia inclusa) dovrebbero intervenire direttamente nella guerra con mezzi e truppe proprie a supporto dell’Ucraina contro la Russia?

Sì, sarebbe necessario: 8%

No, porterebbe ad un’escalation della guerra: 82%

Non sa: 10%

Da questo trittico di domande è chiaro che il campione condanna la partecipazione dell’Italia, e in generale dei paesi della NATO, nel supporto all’Ucraina, mentre dovrebbe piuttosto collaborare con entrambe le fazioni opposte per trovare un compromesso. Contraddittorio invece l’ultimo quesito, nel quale si considerano giuste le sanzioni alla Russia. È chiaro a questo punto che gli italiani considerano sbagliata la posizione di Putin, ma reputano sufficienti le sanzioni, senza per questo appoggiare l’Ucraina militarmente.

Lei ritiene le sanzioni economiche alla Russia:

Giuste: 75%

Sbagliate: 16%

Non sa: 9%

I punti chiave…