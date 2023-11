Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi, mercoledì 27 novembre 2023, alle urne? Ce lo svelano i sondaggi politici offerti dallo studio effettuato da Proger IndexResearch. Inoltre, spazio a una sorta di confronto tra la Meloni e la Schlein, le due donne forti della nostra attuale scena politica, rispettivamente leader di Fratelli d’Italia, nonché nostro Presidente del Consiglio, e segretario del PD.

Il voto ai partiti

Come sempre partiamo con la tradizione, spazio al voto ai partiti. Chi voterebbero oggi gli italiani? Ancora una volta il successo di Fratelli d’Italia non ammette replica, né rivali.

Fratelli d’Italia: 29,8

PD: 19,8

M5S: 16,3

Lega: 9,5

Forza Italia: 6,1

Azione: 4,1

Verdi/SI: 3,9

IV: 2,7

+Europa: 2,6

Per l’Italia con Paragone: 1,8

Altri: 3,4

Sono addirittura 10 i punti percentuali che il partito della Meloni detiene nei confronti del Partito Democratico. Ecco le percentuali di gradimento dell’elettorato:

Come dicevamo, il vantaggio del partito attualmente al Governo è schiacciante nei confronti del primo partito dell’opposizione. E possiamo quindi dire che, a dispetto di alcuni mugugni in merito alla Manovra 2024, questo primo confronto se lo aggiudica a mani basse la Meloni. Il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza politica del nostro paese, mentre ben lontano dal podio c’è la Lega di Salvini, la quale però torna ad avvicinarsi al 10% di gradimento. Molto distaccata invece la quarta forza di coalizione del centrodestra, con Forza Italia che continua a soffrire non solo per l’addio di Berlusconi, ma anche per scelte politiche che ormai non sembrano più rispettare la soddisfazione dell’elettorato da molto tempo. Entriamo però finalmente nel vivo del confronto tra la Meloni e la Schlein andando a scoprire il prossimo quesito del giorno:

Lei quanta fiducia ha nel Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni?

La percentuale raggiunta dai gradimento personale è del 44%. Il campione quindi esprime la sua fiducia nei confronti della premier, nonostante come dicevamo non siano mancati in queste ultime settimane alcuni mugugni.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Il confronto si fa acceso, anche se prosegue a distanza, visto che il terzo quesito di questi sondaggi politivi offerti da Proger IndexResearch si rivolge esclusivamente alla Schlein. Ecco la domanda:

Lei quanta fiducia ha nella Segretaria del PD, Elly Schlein?

In questo caso la percentuale raggiunta è solo del 31%, a dimostrazione del fatto che quindi gli italiani preferisco ancora il nostro premier alla leader dell’opposizione, nonostante quest’ultima stia sicuramente portando avanti alcune battaglie importanti per l’elettorato, come ad esempio le pensioni relative alla norma ormai quasi del tutto cancellata denominata Opzione Donna. Ecco infine il quarto e ultimo quesito del giorno offerto dai sondaggisti:

Secondo Lei il cambiamento climatico è…..

una degenerazione dovuta all’intervento dell’uomo: 71,2%

un naturale ciclo geologico: 23,2%

non sa, non risponde: 5,6%

Si cambia completamente registro con quest’ultima domanda e si torna a parlare di un tema che al momento è molto caro a molte politiche occidentali. La questione climatica sta diventando infatti finalmente prominente all’interno del dibattito pubblico non solo dei vari governi, ma di tutta l’Unione Europea e non solo. A quanto pare per gli italiani le colpe dell’uomo sono evidenti e rappresentano il principale motivo dei pericoli a cui andiamo in contro.

