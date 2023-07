Sondaggi politici 26 luglio, italiani esausti tra tasse e caldo

Si aggiornano ancora i favori degli italiani verso i partiti del nostro paese. Come al solito, i sondaggi politici si concentrano anche sulle questioni di attualità. Vediamo cosa ne pensano gli italiani oggi, mercoledì 26 luglio, della pace fiscale proposta da Salvini e come stanno percependo il caldo asfissiante di questi giorni. Il solito allarmismo dei media o davvero si rischia grosso?

I temi di attualità al momento

Anche questa volta ci affidiamo a Termometro Politico e partiamo innanzitutto da quello che è uno dei temi più caldi del momento, ovvero le temperature estreme sull’Italia (il gioco di parole è voluto).

A suo avviso sul caldo di questi giorni vi è troppo allarmismo mediatico?

Sì e credo che alla base vi sia un’agenda che esagera il cambiamento climatico per fare passare alcune leggi, come il divieto di motori a combustione e altre 35,5%

Sì, è una caratteristica dei media italiani esagerare ed esasperare le notizie per fare audience 24,2%

No, il caldo eccessivo è reale, credo sia normale che venga data questa copertura sui media 17,9%

No, anzi, in generale vi è una diffusa sottovalutazione del problema del riscaldamento globale, se ne parla troppo poco 21,4%

Non so/non intendo rispondere 1,0%

Insomma, gli italiani ritengono che effettivamente la situazione sia abbastanza allarmante.

Del resto quel che sta succedendo in Sicilia non è da sottovalutare e testimonia quanto sia pericolosa la situazione nel nostro paese per queste temperature impossibili.

Passiamo poi alla consueta domanda relativa al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Cosa ne pensano gli italiani del nuovo premier.

Molto 26,5%

Abbastanza 16,1%

Poco 13,9%

Per nulla 43,2%

Non so/preferisco non rispondere 0,3%

Sondaggi politici, il voto ai partiti

Passiamo ora al clou dei sondaggi politici che Termometro Politico ci ha rivelato in questa giornata.

Fratelli d’Italia 28,9%

PD 19,5%

Movimento 5 Stelle 16,0%

Lega 9,4%

Forza Italia 7,5%

Azione 3,8%

Sinistra Italiana/Verdi 2,9%

Più Europa 2,6%

Per l’Italia con Paragone 2,5%

Italia Viva 2,3%

Democrazia Sovrana e Popolare 1,4%

Unione Popolare 1,4%

Altri 1,8%

Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne?

Nulla da dire sulle percentuali di voto, confermato il successo di Fratelli d’Italia, mentre l’unica cosa degnati nota è il rilancio della Lega. A tal proposito ci allacciamo al discorso relativo al prossimo quesito:

Il ministro Salvini propone una pace fiscale, il saldo e stralcio di una parte delle tasse non pagate all’Erario. È d’accordo? Sì, il fisco strozza molti cittadini e imprenditori, è necessario anche per stimolare l’economia e gli investimenti 28,9%

Sì, in parte, ma deve riguardare cifre piccole e dovrebbe essere stralciata solo la sanzione, non il debito 19,1%

No, sono contrario, è una forma di condono fiscale, ma il problema esiste, le tasse sono troppo alte per gran parte dei cittadini 13,8%

No, è un’offesa per tutti i contribuenti che le tasse le versano, aumenterebbe l’evasione e con essa le imposte per chi le paga 36,9%

Non so/preferisco non rispondere 1,3% Qual è la sua opinione sulle tasse? Sono necessarie e utili, consentono di redistribuire il reddito, aiutando chi guadagna meno. Senza tasse la disuguaglianza sarebbe enorme 38,1%

Sono necessarie per avere un certo welfare, ma solo fino a un certo livello. Se il carico fiscale è eccessivo è normale vi sia evasione 48,1%

Sono necessarie solo per alcune spese di base, come giustizia e difesa. Al livello a cui sono oggi in Italia e in Occidente sono solo un male per l’economia 8,7%

Non sono realmente necessarie, sono sempre un furto di denaro nei confronti di lavoratori e imprenditori 3,7%

Non so/preferisco non rispondere 1,4%

I punti chiave…