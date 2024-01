Nuovo ricco appuntamento dedicati ai sondaggi politici. Gli aggiornamenti di oggi, venerdì 26 gennaio, ci portano nel cuore della famiglia Meloni, il nostro premier. Prima un quesito sul padre Francesco, poi quello relativo alla sorella Arianna. È assedio nei confronti della famiglia?

Il voto ai partiti

Ci affidiamo a Tecnè per scoprire cosa ne pensano gli italiani dell’attuale scenario politico del paese. Anche questa volta i sondaggi danno la precedenza al voti ai partiti. Chi voterebbero gli italiani se si andasse in questo momento alle urne? Ecco le percentuali di voto per i vari partiti:

Fratelli d’Italia 29%

PD 19,5%

M5S 16,3%

Forza Italia 9,3%

Lega 8,4%

Azione 3,7%

Verdi e Sinistra 3,5%

Italia Viva 2,9%

+europa 2,5%

altri partiti 4,9%

Insomma, nonostante alcuni mugugni, non ultimo quello di Stellantis che attacca la premier per alcune scelte politiche relative agli incentivi auto, Fratelli d’Italia rimane il primo partito del paese con ampio vantaggio.

A suo sapere, se un giornalista viene a sapere che il padre della premier è stato legato alla mafia, fa bene a dare la notizia?

sì 67%

no 23%

(non sa, non indica) 10%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Sono 8,5 punti percentuali a separare Fratelli d’Italia dal PD. Ancora una volta secondo Tecnè Forza Italia supera la Lega nelle preferenze degli italiani e si piazza al quarto posto. Il podio invece lo completa ancora una volta il Movimento 5 Stelle. Spostiamoci ora su un argomento di grande attualità in questi giorni, ossia l’articolo della stampa spagnola che ha parlato di, padre di Giorgia, il quale avrebbe avuto contatti con la criminalità organizzata. Una notizia in realtà risalente già a più di un anno fa, ma che ora è tornata in auge improvvisamente. Cosa ne pensano gli italiani a riguardo:

Finisce sotto attacco la famiglia Meloni, e dopo il quesito che coinvolge il padre Francesco, ecco quello relativo alla sorella Arianna, attuale responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d’Italia:

Oggi a capo del partito di maggioranza relativa e a capo del Governo vi sono due sorelle. Quale di queste due opinioni in proposito condivide maggiormente…?

Non c’è nulla di male 43%

E’ segno di una politica sempre più trasformata in clan 45%

(non sanno, non indicano) 12%

In questo caso il voto è tutt’altro che plebiscitario.

Nelle scorse settimane il Parlamento ha bocciato la proposta di introdurre un salario minimo per legge avanzata dalle opposizioni. Secondo lei…?

ha fatto bene 26%

ha fatto male 62%

(non sanno, non indicano) 12%

Riguardo al tema delle pensioni, quale di queste due opinioni condivide maggiormente…?

La destra, che voleva abolire la legge Fornero, ha tradito le promesse elettorali 47%

La destra, che voleva abolire la legge Fornero, ha fatto bene a cambiare idea 41%

(non sanno, non indicano) 12%

Si dividono quindi gli italiani tra chi crede non ci sia nulla di male in ciò, e chi invece sostiene che la politica non dovrebbe avere certi gradi di parentela al suo interno. Si chiude il capitolo sulla famiglia meloni e si passa ad argomenti di più stretta attualità. I sondaggi politici di Tecnè infatti ci portano all’annosa questione del salario minimo garantito. Cosa ne pensano gli italiani?

E infine… visto che abbiamo parlato di Meloni e famiglia, quale occasione migliore se non rispolverare il vecchio tema di fascismo e antifascismo nel nostro Paese? Ecco l’ultimo quesito proposto da Tecnè in questi sondaggi politici:

È giusto che in Italia l’antifascismo sia ancora un valore fondamentale?

sì 63%

no 27%

non sa 10%

I punti chiave…