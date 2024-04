Nuovo aggiornamento relativo ai sondaggi politici. Stavolta gli studi aggiornati ad oggi, venerdì 26 aprile 2024, si concentrano nuovamente sulle tensioni in medio Oriente, con il conflitto bellico che ha coinvolto ora anche l’Iran. Cosa ne pensano gli italiani dei droni e dei missili lanciati contro Israele? Facciamo il punto della situazione.

Il voto ai partiti

Come al solito, la precedenza la dedichiamo al voto ai partiti, al fine di scoprire quali sono i sondaggi politici del momento e chi andrebbero a votare gli italiani se venissero chiamati oggi alle urne.

Se dovesse votare oggi alle elezioni europee, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto più probabilmente?

Fratelli d’Italia 26,8

Partito Democratico 20,0

Movimento 5 Stelle 15,9

Lega 8,5

Forza Italia – Noi Moderati 8,4

Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino 4,7

Alleanza Verdi-Sinistra 4,3

Azione 4,1

Libertà di Cateno De Luca con Popolo della famiglia e Movimento Italexit 2,2

Pace Terra Dignità di Santoro 2,1

Democrazia Sovrana e Popolare di Rizzo 1,4

Altre liste 1,6

Non si esprime 37%

Ecco le percentuali di voto secondo lo studio offerto da SWG per conto di La7:

Scende a meno del 7% il vantaggio di Fratelli d’Italia nei confronti del PD, e naturalmente le polemiche relative al caso Scurati e alle accuse di censura nei confronti della RAI non stanno certamente giovando a favore dell’attuale Governo. Per quanto riguarda invece la fiducia relativa ai vari leader politici del nostro Paese ci spostiamo sullo studio effettuato da Quorum per conto di Sky TG24:

Per cominciare, può indicare quanto si fida di ciascuno dei seguenti esponenti politici, se li conosce?

Sergio Mattarella 62%

Giorgia Meloni 36%

Giuseppe Conte 32%

Antonio Tajani 27%

Elly Schlein 27%

Matteo Salvini 21%

Carlo Calenda 15%

Matteo Renzi 11%

Straripante il consenso offerto verso Sergio Mattarella, a quanto pare l’unico vero punto di riferimento per la nostra nazione. La Meloni conserva un buon margine rispetto agli altri leader, ma dalla domanda successiva si evince che l’elettorato non è comunque soddisfatto pienamente del lavoro svolto fin qui dal suo Governo:

Pensi a quanto fatto dal Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi primi mesi dall’insediamento. Mi può dire, globalmente, che giudizio dà sul lavoro fatto dal Governo sinora?

Positivo 39%

Negativo 55%

Non so 6%

Sondaggi politici, le tensioni in Medio Oriente

Passiamo ora al tema centrale del giorno con un trittico di domande offerte sempre da Quorum.

Parliamo ora di Medio Oriente, e del conflitto che si sta svolgendo oramai da mesi nella striscia di Gaza. Come forse ricorderà, Israele ha iniziato un’operazione militare nei territori palestinesi in risposta all’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, nel quale i militanti di Hamas avevano ucciso numerosi civili israeliani. Valutando questi mesi di conflitto, secondo lei, la risposta di Israele è stata…

Del tutto + abbastanza giustificata 28%

Del tutto + abbastanza eccessiva 59%

Non so 13%

Recentemente Israele ha bombardato il consolato iraniano in Siria, uccidendo alcuni leader diplomatici e militari iraniani. Secondo lei l’attacco al consolato iraniano da parte di Israele era giustificato?

Assolutamente + tendenzialmente sì 19%

Assolutamente + tendenzialmente no 67%

Non so 14%

In risposta a quest’attacco, nel quale sono morti diversi ufficiali iraniani, l’Iran ha lanciato centinaia di droni e missili contro Israele. Secondo lei questa risposta da parte dell’Iran è giustificata?

Assolutamente + tendenzialmente sì 34%

Assolutamente + tendenzialmente no 54%

Non so 12%

I punti più importanti

Fratelli d’Italia perde qualche punto di vantaggio nei confronti del PD, ma è ancora saldamente primo;

gli italiani condannano l’attacco d’Israele al consolato iraniano in Siria;

l’elettorato è comunque in disaccordo con il lancio dei missili dell’Iran contro Israele.

Scopriamo cosa ne pensano gli italiani del conflitto bellico trae dell’attuale coinvolgimento anche dell’Iran, evento che preoccupa non poco e che potrebbe estendere ulteriormente la guerra: