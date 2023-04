Sondaggi politici 26 aprile, il centrodestra perde ancora punti

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici, stavolta aggiornati al 26 aprile 2023. Vediamo subito cosa ci dicono le intenzioni di voto stilate dall’istituto Ipsos per conto del Corriere della Sera. Scopriamo insieme quali sono le preferenze di voto qualora gli italiani andassero alle urne oggi.

Sondaggi politici 26 aprile

Cosa sappiamo degli intervistati da Ipsos? Quel che è di nostra conoscenza è che si tratta del campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Sono circa 1000 gli intervistati dai sondaggisti. Chi voterebbero oggi gli italiani? Ecco le percentuali potenziali di voto:

FRATELLI D’ITALIA 29

LEGA 8

FORZA ITALIA 8

NOI MODERATI 1,3

PD – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20,7

ALLEANZA VERDI-SINISTRA-RETI CIVICHE 3,3

+ EUROPA CON EMMA BONINO 2,3

MOVIMENTO 5 STELLE 16,5

AZIONE – ITALIA VIVA 5,2

ITALEXIT- CON PARAGONE 1,6

UNIONE POPOLARE 1,3

ITALIA POPOLARE E SOVRANA 1,2

ALTRE LISTE 1,6

Benché questa volta la classifica proposta da Ipsos non sia propriamente in ordine decrescente, la situazione è comunque chiara. Abbiamo ancora una volta una chiara preferenza per Fratelli d’Italia, il partito al Governo con la Meloni leader, ma è evidente che il resto del centrodestra continua a perdere punti con il PD che prosegue la sua rincorsa.

Gli altri studi

Sono infatti meno di 9 i punti percentuali che separano la prima in classifica dal partito leader del centrosinistra.

Passiamo alla seconda parte dei sondaggi politici effettuati da Ipsos, i quali si concentrano sul presidente del Consiglio. Cosa ne pensano gli italiani? Ecco la domanda effettuata dai sondaggisti al proprio campione:

Qual è il suo livello di gradimento nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni? voti positivi (6-10) 44%

voti negativi (1-5) 43%

(non sanno, non indicano) 13%

C’è poco da interpretare. Quello che era un plebiscito fino a poche settimane fa, ora si sta trasformando in un testa a testa tra colpevolisti e innocentisti.

È questa la dura legge che colpisce tutti coloro che salgono al, e anche la Meloni non fa eccezione.

I sondaggi politici proseguono e passano alla terza domanda:

Qual è il suo livello di gradimento nei confronti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni?

voti positivi (6-10) 46%

voti negativi (1-5) 40%

(non sanno, non indicano) 14%

Anche qui il risultato è tutt’altro che plebiscitario, per quanto le preferenze positive continuano ad avere un piccolo vantaggio sui detrattori.

Qual è il suo livello di gradimento per l’operato dei seguenti leader di partito?

Elly Schlein – PD 33

Giuseppe Conte – M5S 32

Silvio Berlusconi – FI 30

Matteo Salvini – Lega 29

Maurizio Lupi – Noi Moderati 22

Carlo Calenda – Azione 20

Nicola Fratoianni – SI 20

Angelo Bonelli – Verdi 19

Matteo Renzi – IV 14

Il nuovo segretario del PD è al vertice delle preferenze, per quanto Giuseppe Conte tallona da strettissimo margine. Insomma, l’avversario della Giorgia nazionale è ancora tutta da decidere.