Continua a tenere banco lo scontro tra Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca, con quest’ultimo accusato di aver usato parole forti contro la premier. I sondaggi politici non possono quindi che concentrarsi su questo nuovo evento, anche perché a sinistra c’è ora chi vede nel Presidente della Regione Campania un possibile leader per il PD. Vediamo cosa ne pensano gli italiani e soprattutto a chi danno ragione.

Il voto ai partiti

Come detto, il De Luca sfaticato (così è stato etichettato dalla Meloni) ha risposto per le rime e ha scatenato la polemica.

FRATELLI D’ITALIA 28,2%

PARTITO DEMOCRATICO 20,1%

MOVIMENTO 5 STELLE 15,3%

LEGA 8,0%

FORZA ITALIA 7,1%

VERDI E SINISTRA 4,3%

AZIONE 4,2%

ITALIA VIVA 3,3%

+EUROPA 2,4%

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,5%

UNIONE POPOLARE 1,4%

DEM. SOVRANA E POPOLARE 1,3%

SUD CHIAMA NORD 1,0%

ALTRE LISTE 1,9%

NON SI ESPRIME 37%

C’è chi lo difende, chi invece si schiera dalla parte della. Cosa ne pensano gli italiani? Prima di scoprirlo, come ormai consuetudine, i sondaggi politici si concentrano sul voto ai partiti. Ecco le percentuali rilevate da SWG per conto di La7:

I sondaggi politici ci confermano il forte successo di Fratelli d’Italia nei confronti dell’opposizione tutta. Interessante anche il dato relativo alla fiducia relativa ad alcune figure della nostra scena politica. Ecco cosa ne pensano gli italiani a riguardo:

Lei ha molta, abbastanza, poca o nessuna fiducia in…

Guido Crosetto 39%

Giancarlo Giorgetti 38%

Antonio Tajani 38%

Carlo Nordio 33%

Matteo Piantedosi 29%

Gilberto Pichetto Fratin 23%

Francesco Lollobrigida 23%

Marina Elvira Calderone 23%

Eugenia Maria Roccella 21%

Daniela Santanchè 17%

Ci sono tanti casi interessanti indagati nei sondaggi politici di oggi 23 febbraio, come ad esempio la morte la morte di Navalny in carcere. A tal proposito, anche la lega ha deciso di partecipare alla manifestazione in suo onore. Cosa ne pensano gli italiani a riguardo, visto che spesso Salvini, soprattutto in passato, ha espresso parole di vicinanza nei confronti di Putin? Per scoprirlo ci siamo affidati allo studio offerto da Ipsos:

Anche la Lega ha deciso di partecipare alla manifestazione indetta per ricordare Navalny, l’oppositore del leader russo Putin morto in un carcere siberiano. Quale di queste due affermazioni in proposito condivide maggiormente…?

“La Lega ha fatto bene, ha cambiato posizione rispetto al passato.” 35%

“E’ una scelta ipocrita, viste le posizioni che ha avuto in passato.” 45%

(nessuna delle due, non sanno, non indicano) 20%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Ed eccoci al quesito del giorno, visto che sostanzialmente i titoloni dei giornali in questi giorni vertono tutti sull’acceso scontro tra Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca.

Dopo le accuse a Giorgia Meloni, il Presidente della Campania De Luca si dovrebbe dimettere?

sì 35%

no 47%

non sa 18%

Il botto a risposta non è stato gradito dai sostenitori della premier, mentre la sinistra ora osanna il Presidente della Regione Campania per la schiettezza e la sua forte presa di posizione nei confronti del leader di Fratelli d’Italia. C’è chi addirittura parla di possibile figura leader per il PD, mentre i detrattori vorrebbero le sue dimissioni. Ma cosa ne pensano invece gli italiani? Ecco domanda e risposta secondo lo studio effettuato da Tecnè:

Non proprio plebiscitario, ma comunque la risposta appare chiara e secondo l’elettorato De Luca non dovrebbe dimettersi.

