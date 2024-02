Nuovo appuntamento con i sondaggi politici del giorno. Ecco gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024. Chi voterebbero gli italiani? Cosa ne pensano del nostro Governo? A queste e ad altre domande cercheremo di dare una risposta. In particolare, nuova attenzione dai parte dei sondaggisti è rivolta verso la cosiddetta transizione ecologica, ossia il processo operato dai vari Paesi, coadiuvati dalla stessa Unione Europea, al fine di ottenere un pianeta più sostenibile.

Il voto ai partiti

Come sempre, la precedenza la riserviamo al voto ai partiti.

Fratelli d’Italia 28,4%

PD 20%

M5S 16%

Forza Italia 9,2%

Lega 8,2%

Verdi-si 3,9%

Azione 3,8%

Italia Viva 3%

+Europa 2,4%

altri 5,1%

Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne? Per scoprirlo ci siamo affidati ai sondaggi politici offerti da Tecnè. Ecco le percentuali di voto secondo gli intervistati:

Come detto, il clou della giornata però è riservato alla cosiddetta transizione ecologica. E fa un po’ specie leggere che proprio in questi giorni invece il nostro Paese ha proposto una nuova regolamentazione per quanto riguarda le bici e i monopattini sui treni. A quanto pare infatti da marzo arriveranno alcune limitazioni che ne potrebbero scoraggiare l’utilizzo, cosa che va in netto contrasto proprio con il concetto di sostenibilità che ormai tutti i Paesi Europei e non solo stanno portando avanti. Ma passiamo ai quesiti del giorno. Lo studio ci viene offerto dagli esperti di Euromedia Research ed è stato commissionato dalla Rai per il programma Porta a Porta. Ecco la prima domanda:

Lei quanto ritiene importante la transizione ecologica per il futuro del pianeta e dell’Italia?

Molto 40,0%

Abbastanza 33,3%

IMPORTANTE 73,3%

Poco 13,5%

Per nulla 7,2%

NON IMPORTANTE 20,7%

Non sa/Non risponde 6,0%

Dalla prima risposta appare evidente quindi che secondo il campione intervistato la transizione ecologica appare particolarmente importante agli occhi degli italiani.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Proseguiamo con lo studio offerto da Euromedia Research per approfondire ulteriormente la questione relativa alla transazione ecologica.

Qual è la sua opinione rispetto alla transizione ecologica…

E’ un processo da attuare e portare a termine ma ha dei costi e dei tempi molto lunghi 34,2%

Non c’è alternativa, per il nostro futuro, alla transizione ecologica 20,8%

E’ un processo che avrà delle conseguenze sull’occupazione e che pagheranno principalmente le fasce meno abbienti della società 18,7%

Non siamo ancora pronti a fare delle rinunce o a un cambiamento di stile di vita per la transizione ecologica 10,0%

E’ solo una moda 8,2%

Altro 2,2%

Non sa / Non risponde 5,9%

Lei come valuta il ruolo e l’impegno dell’Italia (Governo, delle istituzioni locali, delle imprese e delle associazioni…) nella promozione e nella realizzazione della transizione ecologica?

PROMUOVO l’Italia nella promozione e nella realizzazione della transizione ecologica 29,5%

BOCCIO l’Italia nella promozione e nella realizzazione della transizione ecologica 45,5%

Non sa/Non risponde 25,0%

Lei come valuta il ruolo e l’impegno dell’Unione europea nella definizione e nel sostegno della transizione ecologica?

PROMUOVO l’Unione europea nella definizione e nel sostegno della transizione ecologica 22,6%

BOCCIO l’Unione europea nella definizione e nel sostegno della transizione ecologica 56,5%

Non sa/Non risponde 20,9%

I punti chiave…

Fratelli d’Italia resta saldo al primo posto, al comando della classifica dei partiti preferiti dagli italiani;

gli intervistati hanno un’alta considerazione della transizione ecologica e credono sia fondamentale per l’Italia e il pianeta intero;

il campione ritiene che il programma stilato dall’Unione Europea non sia efficace come dovrebbe in merito alla sostenibilità.

