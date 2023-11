Torna l’immancabile appuntamento con i sondaggi politici. Cosa ci dicono questa volta i sondaggisti? Gli studi sono aggiornati a oggi, mercoledì 22 novembre 2023, e oltre a dare come al solito ampio spazio alle intenzioni di voto degli italiani in merito ai partiti, daremo anche un’occhiata alle altre domande, le quali si focalizzano sulle mansioni dell’Unione Europea, ormai sempre più predominante nel nostro continente a livello politico e sociale. Cosa ne pensano gli italiani in merito? Scopriamolo insieme.

Il voto ai partiti

Prosegue imperterrito il successo di Fratelli d’Italia relativamente al gradimento degli italiani.

FRATELLI D’ITALIA 29,0

PARTITO DEMOCRATICO 19,4

MOVIMENTO 5 STELLE 16,6

LEGA 9,6

FORZA ITALIA 6,9

AZIONE 3,7

VERDI E SINISTRA 3,5

ITALIA VIVA 3,1

+EUROPA 2,8

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,7

UNIONE POPOLARE 1,2

NOI MODERATI 1,0

ALTRE LISTE 1,5

NON SI ESPRIME 41%

I sondaggi politici indicano infatti che il suo vantaggio sulè quasi di 10 punti percentuali, in linea sostanzialmente con quanto ottenuto nell’ultima anno del suo Governo. A tal proposito, nonostante inizino a serpeggiare mugugni ed episodi di malcontento, come ad esempio il problema delle pensioni, con i 30enni di oggi che la prenderanno non prima dei 70 anni, il suo vantaggio sulla concorrenza rimane schiacciante. Forse perché gli italiani ancora non vedono un valido antagonista sulla scena politica del nostro paese. Del resto, come dar loro torto? La sinistra continua a nascondersi, mentre la destra sembra si stia inchinando anch’essa alle grandi manovre dell’Unione Europea. Ed è proprio su questo aspetto che si focalizzano le domande dei. Prima però ecco il voto ai partiti secondo lo studio effettuato da SWG:

Da come si evince da questi numeri, oltre al dominio di Fratelli d’Italia sull’opposizione, si scopre anche che il M5S continua ad essere la terza preferenza del paese, con numeri che si iniziano ad avvicinare al PD. Segue con un chiaro distacco la Lega.

Sondaggi politici, la questione dell’Unione Europea

Mente, Forza Italia continua a latitare in bassi lidi, ancora in attesa di trovare una figura carismatica che possa sostituire il Cavaliere.

Cosa pensano gli italiani dell’Unione Europea? Se lo è chiesto sempre SWG che ha posto una serie di domande al suo campione composto da 800 intervistati. Ecco il primo quesito:

Verso un ulteriore allargamento dell’Unione Europea, lei è…

del tutto favorevole 9%

favorevole 38%

contrario 18%

del tutto contrario 15%

non saprei 20%

Sommando i voti positivi e quelli negativi, si ha quindi una prevalenza più o meno sensibile di coloro che sono favorevoli a un allargamento dell’Unione Europea. Ma cosa significa tutto questo? Essenzialmente, gli italiani vogliono probabilmente inglobare all’interno dell’UE più paesi possibili, ma ciò non vuol dire che l’Unione in questione debba mettere bocca nelle faccende specifiche di ogni Paese. Ma quali sono i paesi che gli italiani vorrebbero nell’UE? Il prossimo quesito si focalizza proprio su questa domanda:

Per ciascun paese candidato indichi se, una volta verificato che soddisfi una serie di condizioni democratiche, economiche e politiche, andrebbe ammesso a far parte dell’Unione Europea o meno…

Albania 50%

Ucraina 41%

Montenegro 38%

Moldavia 34%

Bosnia ed Erzegovina 33%

Macedonia del Nord 32%

Serbia 31%

Georgia 28%

Kosovo 27%

Turchia 20%

È l’Albania la nazione che gli italiani vorrebbero maggiormente all’interno dell’UE. E ciò potrebbe sposarsi al fatto dei pensionati in Albania, ossia una meta ora particolarmente gradita da coloro che vogliono godersi al propria pensione andando a vivere all’estero. Chiudiamo con l’ultima domanda dei sondaggi politici di oggi:

Secondo lei, proseguire con la politica di allargamento dell’Unione Europea…

toglierà Paesi dalla sfera di influenza di altre potenze come Russia, Cina, Stati Uniti 54%

diventerà ingestibile sul piano istituzionale 52%

rafforzerà l’Unione Europea nel contesto mondiale 49%

snaturerà l’Europa, perché le popolazioni sono troppo diverse 48%

Stavolta il dato è meno chiaro, ma in leggera prevalenza gli italiani ritengono che un potenziamento dell’UE depotenzierà di riflesso le altre potenze economiche mondiali.

I punti salienti…