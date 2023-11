Cambia la destinazione, le politiche del Portogallo hanno detto stop, e gli italiani hanno subito trovato una nuova meta. Pensionati in Albania è la parola d’ordine che i nostri connazionale si stanno passando tra di loro, al fine di vivere felici gli ultimi anni di vita che li attendono.E già, questa ormai sembra la soluzione per molti che nel nostro paese stanno trovando grandi difficoltà e che hanno capito che il Portogallo non è più una meta favorevole, visto che il Paese in questione ha detto stop alle esenzioni fiscali per i pensionati stranieri già a partire dal 2024.

Una meta per vivere felici

Andare in pensione non significa sopravvivere per qualche annetto, anzi sono ormai molti i casi in cui la fase del pensionato è decennale, diventando quindi un momento particolarmente lungo della propria vita. Lo stesso concetto di vecchiaia sta cambiando, tanto che una nuova ricerca afferma che ora si diventa anziani solo dopo aver superato i 75 anni, mentre un 65enne di oggi è fisicamente in forma come un 45enne di ieri, almeno nella media. Alla luce di tutto ciò, molti italiani già da tempo hanno designato il Portogallo come meta per andare a vivere una volta andati in pensione. Ora però le cose stanno nuovamente cambiando e l’Albania si sta rivelando essere la meta migliore. In questo paese infatti si può avere il permesso di soggiorno in qualità di pensionato e l’erogazione non è tassabile.

Di recente i media si sono interessati al caso, tanto da approfondire la questione proprio con il presidente dell’Associazione Pensionati Albania (Apia), Carmine Iampietro. Scopriamo che da due anni il paese in questione ha dato il lascia passare per il permesso di soggiorno per i pensionati stranieri. Iampietro afferma:

“L’Associazione, nata nel 2018, è stata creata con altri soggetti, con altri pensionati, proprio perché ci siamo accorti che avevamo risolto il problema della detassazione, ma non quello del permesso di soggiorno per i pensionati. Prima, infatti, un pensionato che voleva risiedere in Albania o si comprava una casa o si trovava un lavoro, dipendente o autonomo; diversamente non poteva stare in Albania”.

Pensionati in Albania, gli italiani hanno trovato la meta

A questo punto la domanda nasce spontanea.

“L’altro vantaggio è la tranquillità sociale. In Albania non esiste la microcriminalità. Nel Paese la vita è molto serena. C’è un forte senso di sicurezza. Naturalmente, ci sono ancora tante cose che devono essere migliorate, ma che stanno migliorando. Oggi la situazione è molto migliore rispetto a dieci anni fa. Poi c’è anche il tema della sanità. La sanità pubblica in Albania c’è, funziona, non è un’eccellenza, è paragonabile a una media sanità italiana, ma è a costo zero. L’unica cosa che lo Stato non dà sono le medicine, che sono tutte a pagamento, a meno che non si sia portatori di patologia”.

Perché i pensionati italiani dovrebbero scegliere l’Albania? Innanzitutto perché, come abbiamo visto, possono godere pienamente della propria pensione. Inoltre ilè molto più basso. Ciò significa che con la propria pensione, si può vivere più che dignitosamente, anche se si tratta di un’erogazione modesta. Inoltre, il succitato presidente dell’associazione ci svela anche altri vantaggi:

Naturalmente, nono sono tutte rose e fiori e qualche svantaggio non manca. Innanzitutto, non per molti non sarà facile lasciare il proprio paese, e quindi le proprie abitudini e conoscenze, per trasferirsi in un’altra nazione la quale ha altre culture e abitudini:

“In Albania il senso civico non è ancora sviluppato nel modo in cui lo intendiamo noi. E la pulizia delle strade in tanti posti lascia ancora a desiderare. L’Albania non è la Svizzera, è una democrazia giovane, che sta crescendo. E come sta crescendo dal punto di vista economico, sta crescendo anche sotto l’aspetto del senso civico. Per chi è incuriosito, il mio consiglio è quello di recarsi nel Paese, trascorrervi una settimana/dieci giorni e poi valutare se può essere la meta adatta”.

Se anche voi però siete pronti al grido “pensionati in Albania”, le uniche cose da avere per trasferirvi sono il casellario giudiziario generale e il cedolino della pensione.

