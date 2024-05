Si torna a parlare dei problemi sociali del nostro tempo e lo si fa con i sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 22 maggio 2024. stavolta la lente d’ingrandimento dei sondaggisti si sposta sull’Europa. Cosa ne pensano gli italiani, quali sono i grandi quesiti più sentiti anche sui social network? Facciamo il punto della situazione con lo studio effettuato da Emg per conto di Vis Factor.

Il voto ai partiti

Come al solito, anche in questa occasione ecco uno sguardo relativo ai sondaggi politici dei nostri partiti.

Fratelli d’Italia 27.8%

Partito Democratico 20.7%

Movimento 5 stelle 15.8%

Lega 9.3%

Forza Italia – Noi moderati 7.7%

Stati Uniti d’Europa (Italia Viva – +Europa, Volt, PSI, libdem) 4.3%

Sinistra Italiana – Europa Verde 4.0%

Azione-Siamo europei 3.7%

Altro partito 6.7%

Quali sono le preferenze degli italiani? Ecco il voto ai partiti sondato da Emg:

Da come abbiamo visto quindi il vantaggio di Fratelli d’Italia nei confronti del PD rimane netto, con oltre 7 punti percentuali in più. A chiudere il podio c’è sempre il Movimento 5 Stelle, mentre la Lega è quarta e non raggiunge nemmeno il 10% di gradimento da parte dell’elettorato italiano. sempre più distante invece Forza Italia. Ma passiamo ora al secondo quesito del giorno, quello relativo ai Governatori di Regione. Ecco chi sono i preferiti dagli italiani:

Zaia 70%

Bonaccini 63.7%

Fedriga 63.6%

De luca 56.6%

Giani 52.6%

La top five dà un forte vantaggio a Zaia, mente al secondo posto troviamo Bonacci. Di seguito gli altri quesiti dei sondaggi politici offerti da Emg.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Cosa ne pensano gli italiani dell’Europa? Il sondaggio stavolta prende in esame quella che è la percezione che si ha sui social network. Ecco lo studio in questione:

Com’è percepita l’Europa dagli italiani sui social network?

Positivi 44,6%

Negativi 55,4%

Rimane negativa quindi la percezione dell’elettorato nei confronti dell’Europa sui social network. Proseguiamo con un altro interessante quesito, stavolta relativo ai temi trattati, sempre sui social network:

Quali sono i temi più dibattuti sui social in relazione all’Europa?

Economia 25.13%

Lavoro 24.02%

Ambiente 16.99%

Immigrazione 14.03%

Politica estera 11.93%

C’è un certo equilibrio sui temi trattati, con l’economia e il lavoro che fanno la parte dei leoni in merito alle preoccupazioni più sentite nel vecchio continente.

I punti salienti…

Fratelli d’Italia è ancora il primo partito del Paese, mentre il PD segue a distanza;

i temi che maggiormente preoccupano in Europa sono l’economia e il lavoro;

la percezione dai social è negativa nei confronti dell’UE.

Mentre gli italiani continuano a essere scettici sui bonus 2024 varati e/o cancellati dal, le preoccupazioni degli italiani percepite dai social network continuano a ricordarci che la preoccupazioni del lavoro è un fattore primario, così come quella relativa all’economia, un fattore che determina in maniera consistente l’andamento di un intero paese.