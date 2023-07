Come ogni settimana è giunta la Supermedia Agi/Youtrend dei sondaggi politici dalla quale non emergono particolari scossoni nelle ultime due settimane. Quello che è evidente, però, è la contrazione di Forza Italia che va prevalentemente a favore della Lega che vola quasi al 10%.

C’è anche un’altra rilevazione importante eseguita da Quorum per Sky Tg24 che indica quanto i cittadini si fidano dei principali esponenti politici come Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Inoltre è stato chiesto agli intervistati cosa ne pensano della strategia Ue per ridurre le emissioni inquinanti delle auto. Ebbene, diciamo subito che tale decisione sta facendo storcere il naso a molti ma la riduzione di tali emissioni è importante ora più che mai. In primis per la salute pubblica e poi per la qualità dell’aria in quanto le auto sono tra le principali fonti di inquinamento. Inoltre è importante per i cambiamenti climatici in quanto le auto emettono Co2.

Maggiori emissioni di anidride carbonica, purtroppo, contribuiscono al riscaldamento globale e agli effetti negatici sul clima come l’aumento delle temperature medie, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello del mare.

La fiducia negli esponenti politici

Dagli ultimi sondaggi politici di Quorum si evince che gli intervistati ripongono la massima fiducia rispettivamente in Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Per quanto concerne il lavoro fatto dalla presidente del Consiglio fino ad ora, il 43% ha comunicato di ritenerlo positivo mentre il 48% negativo. Il 9% ha risposto di non sapere.

È stato inoltre chiesto alle persone intervistate se sono d’accordo con la politica Ue di consentire esclusivamente la vendita delle auto elettriche, a idrogeno o alimentate da combustibili sintetici a partire dal 2035.

Sondaggi politici 21 luglio: la Lega vola, chi perde invece consensi?

Ciò per ridurre le emissioni inquinanti vietando di fatto la vendita di altre automobili a combustione come quella a diesel o a benzina. Ebbene, per la maggior parte degli intervistati la data è troppo ravvicinata in quanto con essa non si dà tempo ai cittadini di adeguarsi. Per una buona percentuale di intervistati è corretta mentre per altri è troppo lontana e non protegge l’ambiente. In merito a quest’ultimo giudizio, ricordiamo che ilparla didiper cui, per evitare una catastrofe climatica, si deve agire ora o sarà troppo tardi.

La Supermedia degli ultimi sondaggi politici mostra una certa stabilità nei consensi. Fratelli d’Italia resta stabile al comando con il 28,8% delle preferenze ma rispetto a due settimane fa si nota un lieve calo dello 0,3%. Anche il Partito Democratico registra un calo dello 0,1% rispetto all’ultima rilevazione del 6 luglio portandosi al 20,1%. Se il Pd perde lo 0,1%, il Movimento Cinque Stelle lo guadagna portandosi al 15,8%.

Sicuramente il partito che guadagna di più in questo periodo è la Lega che cresce dello 0,6% portandosi al 9,4% e sfiorando quindi il 10%. Forza Italia, invece, continua a perdere consensi, stavolta solo dello 0,2%, per cui si assesta al 7,6%.

Anche Azione e Alleanza Verdi/Sinistra crescono dello 0,1%: il primo partito si porta al 3,7% mentre il secondo al 3,2%. Italia Viva resta invece stabile al 3%, +Europa sale al 2,4% (+0,3%), Italexit sale all’1,9% (+0,1%), Unione Popolare all’1,7% (+0,2%) e Noi Moderati allo 0,7% (-0,2%).

Riassumendo…

1. Come sempre arriva la Supermedia dei sondaggi politici delle ultime settimane

2. Al comando stabile c’è Fratelli d’Italia ma è la Lega che macina sempre più consensi

3. Per gli italiani, infine, la strategia Ue per la quale ci sarà il divieto di acquisto di auto a benzina e diesel a partire dal 2035, dovrebbe essere posticipata.

[email protected]